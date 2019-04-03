"Моментальний приворот": змарніла Настя Івлєєва перевтілилася в циганку

Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/_agentgirl_)

Екс-ведуча "Орла і Решки" вміє веселити і дивувати своїх фанів

Відома російська телеведуча, екс-зірка "Орла і Решки" і блогер Настя Івлєєва не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Нещодавно яскрава красуня розсмішила мережу забавним відео, в якому зображала кинуту п'яну дівчину і просила "колишнього" повернутися до неї, а на новому фото в Instagram збентежила несподіваним нарядом.

Шоувумен приміряла образ циганки - Настя позувала в чорних лосинах, а також квітчастій червоно-зеленій кофті з рюшами і червоній хустці на голові. Доповнила цей неординарний "лук" вона перукою з чорними кучерями. При цьому ведуча зображена сидячою на корточках на офісному столі.

"моментальний приворот без гріха і зазоринки. встановлю захист і пукну в око. зняття вінця вергржджпрдановского", - з гумором підписала публікацію Івлєєва.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

В коментарях багато шанувальників помітили, що дівчина дуже сильно схудла, і переживають за її здоров'я. Хоча деяким її зовнішній вигляд припав дуже до душі.

"Це зараз прозвучить максимально дивно...Але! Ти тут дуже красива";

"Ти чет дуже схудла((( колишні форми були смачніше)))";

"Схудла, мати. льоша годує?";

"Пипець ти схудла";

"Насть ну як у тебе це виходить? без твоїх постів кліпів і різних приколюшек, я б вже стухла. Спасибі що своїми веселухами ти допомагаєш людям не падати духом";

"Найкрасивіша циганка";

"Така худенька стала красуня";

"Чет худа яка(";

"Така худа";

"Настюшка небезпека! еееййй Ромаллееееее";

"Ти красуня Настя. Але де твої прекрасні форми ( груди, попа ) Хоч я і дівчина, Але вони мені подобалися";

"Дуже сильно схудла";

"Схудла бейба", - пишуть підписники Насті.

Нагадаємо, раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.

Ми також писали, що Настя Івлєєва з гумором відреагувала на закиди в незнанні англійської під час зйомок тревел-проекту "Орел і Решка".