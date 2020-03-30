Молодий і пустотливий: Потап вразив мережу архівним фото з Риму

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Продюсер спробував підняти настрій своїм шанувальникам

Настя Каменських і Потап за правилами карантину залишаються вдома, однак і там чудово проводять час і заряджають позитивом своїх шанувальників. Співачка докладно розповіла і показала фанам, як проходить їх день в ізоляції, а також регулярно викладає в мережу свої тренування для підтримки форми вдома. А її чоловік і зовсім присвятив нову пісню карантину, яка так і називається — "Карантин". Потап навіть примудрився тематичний кліп записати.

Продюсер за прикладом дружини намагається розважати й веселити своїх фанів - на цей раз за допомогою архівного фото, зробленого в 90-х у столиці Італії Римі. Знімок він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

На фото зовсім юний Потап, якому тоді було 13 років, присів навпочіпки в лобі готелю. Хлопчина одягнений в світлі джинси і чорний пуловер і вже тоді - в улюблену кепку.

"Рим 1994 .... коли-небудь закінчиться карантин", - залишив репер оптимістичний підпис до публікації.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловери прийшли в захват від такого подарунка і почали активно обговорювати побачене. Багато зізналися, що Потапа досить важко впізнати на знімку, і що він був юним пустуном.

Ваууу не впізнати

довго не могла зрозуміти хто на фото... вау

Молодий пустотливий Льошка!

Крім зачіски і вагона досягнень відмінностей не знайшла

Красень

Какооой

Це ви...??? ОМГ Так змінився...

Я думала це син)

Хто ж знав наскільки геніальним стане цей хлопчик!

Яким ти був, Таким ти і залишився.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Настя Каменських потішила музичним "карантинним" скетчем в домашній обстановці - артистка на 5 мовах звернулася до своїх шанувальників і закликала сидіти вдома.