"Молодому татові" 46: самі скандальні романи Джуда Лоу

Кади з серіалу "Молодий тато"

Актор був неодноразово визнаний самій чарівній знаменитістю на початку 2000-х

У суботу, 29 грудня, британський актор Джуд Лоу святкує своє 46-річчя. Відомий голлівудський актор, омріяний багатьма дівчатами по всьому світу, ніколи не був обділений жіночою увагою. Актор закохав у себе таких знаменитостей, як Сейді Фрост, Камерон Діаз, Сієнна Міллер, Ніколь Кідман, Лілі Коул, Ліндсі Лохан і багатьох інших зірок. Крім того, Лоу став батьком п'ятьох дітей від різних жінок. LITE згадує найвідоміші і скандальні зв'язки актора.

Сейді Фрост

Перша дружина і перші серйозні відносини у Джуда Лоу склалися з Сейді Фрост – англійською актрисою, роман з якою почався на знімальному майданчику картини "Шопінг" у 1994 році. Сейді подарувала Джуду двох синів і доньку. Але після шести років шлюбу у подружжя почалися серйозні проблеми, пов'язані з постродовою депресією Сейді (яка в той момент народила акторові сина Руді), а також з неймовірною зайнятістю Джуда в кіно. Сейді Фрост відчайдушно не вистачало його уваги, а її чоловік відчув смак справжньої слави.

Фото: Сейді Фрост і Джуд Лоу (instagram.com/lawjude)

Сієнна Міллер

З миловидною блондинкою Сієнною Міллер актор познайомився вчасно кастингу фільму "Алфі" в 2003 році. Джуд Лоу по-справжньому втратив голову від юної актриси! Роман більше нагадував американські гірки і продовжився всього три роки. Пара була заручена, але справа до весілля так і не дійшла. Актор змінив Міллер з нянею своїх дітей. Після цього вони ще кілька разів сходилися і розходилися. Остаточний розрив стався у 2011 році.

Фото: Сієнна Міллер (instagram.com/siennamiller1)

Ліндсі Лохан

У 2007 році відома голлівудська актриса Ліндсі Лохан потрапила в список коханок Джуда Лоу. У той час Ліндсі Лохан жила в Лондоні, займаючись черговим фільмом і активно намагаючись завести друзів. Як на зло, заводилися виключно чоловіки. Але Лохан, судячи з усього, була не проти такого ходу подій. Джуд і Ліндсі неодноразово були помічені в розважальних закладах Туманного Альбіону.

Фото: Ліндсі Лохан (instagram.com/lindsaylohan)

Камерон Діас

Після розлучення з актрисою Сейді Фрост черговою перемогою в любовному списку актора стала ефектна блондинка Камерон Діас. Актори провели разом півроку на знімальному майданчику романтичної комедії "Відпустка по обміну", після чого їх роман тривав ще два роки.

Фото: Камерон Діас і Джуд Лоу (instagram.com/lawjude)

Філліпа Коан

Зараз 46-річний актор складається у відносинах з 30-річним психологом Филіппою Коан. Вони разом вже кілька років і довгий час Лоу приховував цей зв'язок.

"Я щасливий, що Філіпа не публічна людина. Вона моя і нікого більше", – розповів в одному з інтерв'ю іменинник.

Фото: Філіпа Коан і Джуд Лоу (instagram.com/lawjude)

У день народження відомого і всіма улюбленого актора ми рекомендуємо приєднатися до перегляду найпопулярніших фільмів з його участю:

"Відпустка по обміну" (2006, комедія). "Шпигун" (2016, комедія). "Шерлок Холмс" (2011, трилер). "Анна Кареніна" (2012, драма). "Фантастичні тварини: Злочини Грін-Де-Вальда" (2018, пригоди).

Нагадаємо, що донька Джуда Лоу знялася в рекламі всесвітньо відомого бренду.

Раніше ми писали, що Джуда Лоу представили на подіумі в католицькому образі.