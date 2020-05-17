Так молодо виглядають! Холостяк-10 Макс Михайлюк показав коханих батьків

У п'ятницю, 15 травня відбувся 11 випуск реаліті-шоу Холостяк 10, в якому Макс Михайлюк запросив трьох учасниць Віку, Дану і Дашу в своє рідне місто - Одесу. Там чоловік поспілкувався окремо з кожною з дівчат, а також познайомив їх зі своїми батьками Ларисою і Андрієм. Після зустрічі з рідними Макса проект покинула Віка. Вже 22 травня відбудеться довгоочікуваний фінал шоу, в якому холостяк зробить свій фінальний вибір.

Ну а поки Михайлюк вирішив ближче познайомити всіх зі своєю сім'єю і поділився у Instagram зворушливими кадрами з батьками. На всіх фото вони позують в обнімку і виглядають дуже щасливими. Раніше головний герой шоу відзначав, що думка батьків для нього дуже важлива, однак остаточне рішення буде приймати сам.

"Кохані", - лаконічно підписав знімки Макс.

Фото: Холостяк 10 Макс Михайлюк з батьками (instagram.com/flymax305)

Шанувальники прийшли в захват від цієї прекрасної сім'ї і залишили багато теплих відгуків. При цьому багато відзначили, що батьки Холостяка-10 виглядають дуже молодо - деякі навіть прийняли його батька за старшого брата! Ну а маму Ларису називають справжньою красунею.

Такі хороші батьки

Мама красуня

Батьки просто супер.Такі приємні і милі

Прекрасна батьківщина. Безмежного Вам щастя і здоров'я міцного)

У вас дивовижна родина! Дай Бог мудрості щоб створити таку ж сім'ю

Яка у вас гарна сім'я

Дуже дуже класные

Дуже хороші батьки і гарна родина .Щастя Вам!

Неймовірно гарні батьки і синочок також

Дуже красиві. Максим відображення свого батька,і Мама дуже красива, особливо посмішка

Дуже гарні батьки, і ти Макс

Дуже гарна сім'я , мама. а тато як ваш друг, молодо виглядають як ви сказали « ми як дружбани « в точку просто

Це тато? нічо собі!!! Думала брат

Гарна сімя тато мудрий і розумний мама добра і мила любо подивитись

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Нагадаємо, Віка з Холостяк-10 розповіла про рішення після розставання з Максом Михайлюком.