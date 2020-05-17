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Так молодо виглядають! Холостяк-10 Макс Михайлюк показав коханих батьків

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Шанувальники залишили сім'ї Холостяка багато теплих відгуків

У п'ятницю, 15 травня відбувся 11 випуск реаліті-шоу Холостяк 10, в якому Макс Михайлюк запросив трьох учасниць Віку, Дану і Дашу в своє рідне місто - Одесу. Там чоловік поспілкувався окремо з кожною з дівчат, а також познайомив їх зі своїми батьками Ларисою і Андрієм. Після зустрічі з рідними Макса проект покинула Віка. Вже 22 травня відбудеться довгоочікуваний фінал шоу, в якому холостяк зробить свій фінальний вибір.

Ну а поки Михайлюк вирішив ближче познайомити всіх зі своєю сім'єю і поділився у Instagram зворушливими кадрами з батьками. На всіх фото вони позують в обнімку і виглядають дуже щасливими. Раніше головний герой шоу відзначав, що думка батьків для нього дуже важлива, однак остаточне рішення буде приймати сам.

"Кохані", - лаконічно підписав знімки Макс.

Фото: Холостяк 10 Макс Михайлюк з батьками (instagram.com/flymax305)

Шанувальники прийшли в захват від цієї прекрасної сім'ї і залишили багато теплих відгуків. При цьому багато відзначили, що батьки Холостяка-10 виглядають дуже молодо - деякі навіть прийняли його батька за старшого брата! Ну а маму Ларису називають справжньою красунею.

  • Такі хороші батьки
  • Мама красуня
  • Батьки просто супер.Такі приємні і милі
  • Прекрасна батьківщина. Безмежного Вам щастя і здоров'я міцного)
  • У вас дивовижна родина! Дай Бог мудрості щоб створити таку ж сім'ю
  • Яка у вас гарна сім'я
  • Дуже дуже класные
  • Дуже хороші батьки і гарна родина .Щастя Вам!
  • Неймовірно гарні батьки і синочок також
  • Дуже красиві. Максим відображення свого батька,і Мама дуже красива, особливо посмішка
  • Дуже гарні батьки, і ти Макс
  • Дуже гарна сім'я , мама. а тато як ваш друг, молодо виглядають як ви сказали « ми як дружбани « в точку просто
  • Це тато? нічо собі!!! Думала брат
  • Гарна сімя тато мудрий і розумний мама добра і мила любо подивитись

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Скріншот коментарів

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Автор: Марина Настевіч