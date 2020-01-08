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Все молодшає: 53-річна Сальма Хайек захопила пружною шкірою і розкішними формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2020 - 22:27
Все молодшає: 53-річна Сальма Хайек захопила пружною шкірою і розкішними формами
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка показала нове селфі

Сальма Хайек, якої в минулому році виповнилося 53 роки, може похвалитися свіжою пружною шкірою, стрункістю талії і пишністю форм. Всю свою красу вона регулярно демонструє на світських івентах і в своєму особистому мікроблозі. Цього разу актриса, яка блищала на «Золотому глобусі» в сукні з відвертим декольте і буквально прикувала до себе погляди писутніх, вирішила зробити кілька фото крупним планом.Все молодшає: 53-річна Сальма Хайек захопила пружною шкірою і розкішними формамиАктриса підкорює мережу молодістю (фото: instagram.com/salmahayek)

На знімках, які вона опублікувала в своєму Instagram, зірка приміряла ліф відтінку фуксія і великі золоті аксесуари. Образ доповнює яскравий макіяж в тон наряду і зачіска з витягнутими волоссям. «Каву, будь ласка», - написала вона під серією кадрів, де всім своїм виглядом показує, як не вистачає їй цього напою.

Шанувальники почали підігрувати в коментарях своїй улюбленїй актрисі, а також просто засипали її компліментами. І, варто відзначити, виглядає Сальма з її підтягнутим овалом лиця і свіжим рум'янцем просто розкішно, набагато молодше реального віку. Втім, зірки її покоління часто демонструють, що для жінки за 50 так виглядати - цілком нормально.

Все молодшає: 53-річна Сальма Хайек захопила пружною шкірою і розкішними формамиКвентін Тарантіно і Сальма Хайек на "Золотому глобусі" 2020
(Фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, Сальма часто показує схожі картинки. Наприклад, улюблена «гра» знаменитої красаовіци - демонструвати фото з молодості нарівні з тими, що зроблені в теперішньому часі. Таким чином, вона як би дає зрозуміти, що не змінюється з роками. Також вона похвалилася відмінною фігурою в джинсах різного фасону. Знову ж - зроблених в молодому віці і зараз. Фоловерів зірки обожнюють такий контент і завжди активно реагують на подібні пости, називаючи Сальму найкрасивішою жінкою в світі.

З кожним разом все красивіше: 53-річна Сальма Хайєк підкорила молодістю на новому фото Вона зупинила час: Сальма Хайек захопила однаково стрункою фігурою на фото різних років
Новини України Сальма Хайек
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