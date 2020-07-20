Тільки молодшає: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Наомі Кемпбелл – велика любителька селфі – зробила своєю традицією кожну неділю радувати шанувальників новими фото. Цьго разу 50-річна красуня продемонструвала кадр, на якому позує в чорній сукні з принтом, великих сонцезахисних окулярах і численних браслетах – це, до речі, улюблений аксесуар популярної моделі. Волосся вона заплела в дреди, а макіяж зробила мінімальний, який відмінно підкреслив – шкіра Наомі просто світиться красою і здоров'ям.

Наомі захоплює молодістю (фото: instagram.com/naomi)

Підпис до фото Наомі зробила лаконічний, написавши: «Недільний селфі». А шанувальники вирішили висловити свої почуття повною мірою, засипавши її численними компліментами. «Ти – це все», «Вау, яка гарна», «Найгарніша на землі», «Неймовірно виглядаєш», «Ти найкраща», «Здається, вона тільки молодшає»...

Модель все так само прекрасна (фото: instagram.com/naomi)

До речі, раніше Наомі видала свої б'юті-секрети. Ритуал догляду за шкірою вона докладно описала в ролику для відомого глянцевого журналу Vogue. Крім цього, залишатися завжди розкішною їй допомагає спеціальна дієта. Раціон красуні продумує особистий шеф-кухар Шон Джон, власник ресторану Tings і Le Song. Виявляється, у популярної і нині моделі є цілий список продуктів, які вона не вживає. Він включає молочні продукти, курку, глютен і багато інших.

А ось улюблені страви вічно стрункої Кемпбелл – свіжі овочі і ситні бульйони. Але в цілому модель ніколи не дотримується стандартного меню, а замовляє щось неординарне. "Зроби що-небудь таке, але не те, що є в меню!", – каже вона, коли відвідує кафе улюбленого кухаря. «Вона завжди за творчий процес», – розповідає Шон. Що важливо – їжа повинна бути насиченого смаку. «У їжі повинен бути аромат. Ви не можете просто покласти сіль і перець. Там повинно бути трохи спецій і трав», – вважає Наомі.