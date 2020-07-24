Молода дружина Віктора Павліка пояснила, чому звертається до нього по батькові

Катерина Репяхова і Віктор Павлік ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Багато шанувальників цікавилися, чому дівчина називає чоловіка Віктор Франкович

Дружина українського артиста Віктора Павліка, 26-річна Катерина Репяхова нерідко ділиться в мережі моментами та історіями з їх спільного життя. Так, багатьох цікавило, чому вона називає свого 54-річного чоловіка по імені та по батькові. Дівчина вирішила втамувати цікавість фанів і дала на своїй сторінці в Instagram докладну відповідь.

Репяхова супроводила публікацію милим артом, на якому зображена разом зі своїм коханим у весільних нарядах.

"Той довгоочікуваний пост: чому я називаю чоловіка по імені та по батькові) Все почалося з того, що ми працюємо разом з чоловіком. І часто бувають випадки, коли біля нас є треті особи. Або наприклад, я обговорюю з людьми майбутній концерт Віктора, не буду ж я замовнику говорити: - так, Вітя заспіває цю пісню)) Розумієте, так? У будь-якому випадку, я часто при людях кажу Віктор, а там де Віктор, там і Франкович. Обожнюю по батькові мого чоловіка, мені шалено подобається це словосполучення.)) Так і вийшло, я просто звикла і зараз не помічаю, коли на людях називаю його по батькові.", - пояснила Катерина.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік у вигляді намальованих нареченого і нареченої (фото: instagram.com/repyahovakate)

Користувачі мережі почали ділитися своєю думкою в коментарях.

Це дуже мило і навіть романтично

Як на мене,так це додає поваги та тепла у відносини!

Як на мене Віктор Франкович дуже красиво і солідно звучить

Ось правда,є в цьому якийсь шарм і не ріже слух.Може тому ,що йдеться завжди з любов'ю?

Це все і так зрозуміло) А чому люди завжди задають це питання

Мені здається, це дуже мило

Мені дуже подобається як ти його називаєш. В цьому є свій шарм, а я теж люблю свого чоловіка називати повним ім'ям. так як в Кореї по батькові немає, так називаю по імені та прізвища іноді

Скріншот коментарів

Раніше молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова пожартувала про різницю у віці і розповіла про їхній похід до лікаря.