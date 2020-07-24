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Молода дружина Віктора Павліка пояснила, чому звертається до нього по батькові

П'ятниця 24 липня 2020 14:32
Молода дружина Віктора Павліка пояснила, чому звертається до нього по батькові
Катерина Репяхова і Віктор Павлік ( фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Багато шанувальників цікавилися, чому дівчина називає чоловіка Віктор Франкович

Дружина українського артиста Віктора Павліка, 26-річна Катерина Репяхова нерідко ділиться в мережі моментами та історіями з їх спільного життя. Так, багатьох цікавило, чому вона називає свого 54-річного чоловіка по імені та по батькові. Дівчина вирішила втамувати цікавість фанів і дала на своїй сторінці в Instagram докладну відповідь.

Репяхова супроводила публікацію милим артом, на якому зображена разом зі своїм коханим у весільних нарядах.

"Той довгоочікуваний пост: чому я називаю чоловіка по імені та по батькові) Все почалося з того, що ми працюємо разом з чоловіком. І часто бувають випадки, коли біля нас є треті особи. Або наприклад, я обговорюю з людьми майбутній концерт Віктора, не буду ж я замовнику говорити: - так, Вітя заспіває цю пісню)) Розумієте, так? У будь-якому випадку, я часто при людях кажу Віктор, а там де Віктор, там і Франкович. Обожнюю по батькові мого чоловіка, мені шалено подобається це словосполучення.)) Так і вийшло, я просто звикла і зараз не помічаю, коли на людях називаю його по батькові.", - пояснила Катерина.

Молода дружина Віктора Павліка пояснила, чому звертається до нього по батькові

Катерина Репяхова і Віктор Павлік у вигляді намальованих нареченого і нареченої (фото: instagram.com/repyahovakate)

Користувачі мережі почали ділитися своєю думкою в коментарях.

  • Це дуже мило і навіть романтично
  • Як на мене,так це додає поваги та тепла у відносини!
  • Як на мене Віктор Франкович дуже красиво і солідно звучить
  • Ось правда,є в цьому якийсь шарм і не ріже слух.Може тому ,що йдеться завжди з любов'ю?
  • Це все і так зрозуміло) А чому люди завжди задають це питання
  • Мені здається, це дуже мило
  • Мені дуже подобається як ти його називаєш. В цьому є свій шарм, а я теж люблю свого чоловіка називати повним ім'ям. так як в Кореї по батькові немає, так називаю по імені та прізвища іноді

Молода дружина Віктора Павліка пояснила, чому звертається до нього по батькові

Скріншот коментарів

Раніше молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова пожартувала про різницю у віці і розповіла про їхній похід до лікаря.

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