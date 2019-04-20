Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)

Аллі Барановській виповнилося 24 роки
Відомий український ресторатор та телеведучий Микола Тищенко влаштував своїй коханій дружині Аллі Барановській розкішне свято. Днями екс-моделі і бізнесвумен виповнилося 24 роки, і хоча дата була не кругла, відзначили її з розмахом в одному з ресторанів Тищенка.
Спочатку Алла показала миле домашнє фото, де на підвіконні було викладено слово LOVE (Любов).
"Ранок щасливої жінки, якій сьогодні виповнюється 24. Чоловік і син і Батьки привітали першими. Спасибі всім за смс і дзвінки! Обіцяю на все відповісти і всім передзвонити! P. s. getting ready for my secret eden party..." - написала Барановська.
Фото: (instagram.com/allabonya)
Після чого показала свій образ для вечірки на чарівному фото з дворічним синочком Давидом. Дівчина обрала білу міні-сукню з довгим рукавом і широким поясом, яку доповнила босоніжками на підборах і великими сережками, а волосся вклала красивими локонами.
"Я дуже щаслива. Спасибі всім, хто був поруч! Пояс, який зробив цей образ нереальним!" - поділилась Алла.
Фото: Алла Барановська з сином (instagram.com/allabonya)
Вона також показала фото з вечірки, де для неї влаштували справжній райський сад із золотими птахами та безліччю квітів. Барановскую привітав коханий чоловік, а також численні друзі, серед яких була і телеведуча Леся Нікітюк.
"Дякую тобі за все! Мій коханий чоловік! Моя опора і моя мотиватор! Я тебе люблю", - прокоментувала дівчина фото, на якому вони зворушливо цілуються з чоловіком.
Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)
На своїй сторінці в Instagram Тищенко також опублікував спільне фото і привітав кохану зі святом.
"З днем народження! Моя Алла! І за що мені таке щастя?" - написав чоловік.
Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko
Деякі фото бізнесвумен також виклала в "історіях" свого облікового запису.
Фото: (instagram.com/allabonya)
Користувачі мережі висловили свої емоції в коментарях під публікацією Алли.
Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка Алла Барановська похвалилася ідеальною фігурою в total black образі.
До речі, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в родинному житті і відносинах.