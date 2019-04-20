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Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.04.2019 - 11:51
Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)
Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Аллі Барановській виповнилося 24 роки

Відомий український ресторатор та телеведучий Микола Тищенко влаштував своїй коханій дружині Аллі Барановській розкішне свято. Днями екс-моделі і бізнесвумен виповнилося 24 роки, і хоча дата була не кругла, відзначили її з розмахом в одному з ресторанів Тищенка.

Спочатку Алла показала миле домашнє фото, де на підвіконні було викладено слово LOVE (Любов).

"Ранок щасливої жінки, якій сьогодні виповнюється 24. Чоловік і син і Батьки привітали першими. Спасибі всім за смс і дзвінки! Обіцяю на все відповісти і всім передзвонити! P. s. getting ready for my secret eden party..." - написала Барановська.

Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)

Фото: (instagram.com/allabonya)

Після чого показала свій образ для вечірки на чарівному фото з дворічним синочком Давидом. Дівчина обрала білу міні-сукню з довгим рукавом і широким поясом, яку доповнила босоніжками на підборах і великими сережками, а волосся вклала красивими локонами.

"Я дуже щаслива. Спасибі всім, хто був поруч! Пояс, який зробив цей образ нереальним!" - поділилась Алла.

Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)

Фото: Алла Барановська з сином (instagram.com/allabonya)

Вона також показала фото з вечірки, де для неї влаштували справжній райський сад із золотими птахами та безліччю квітів. Барановскую привітав коханий чоловік, а також численні друзі, серед яких була і телеведуча Леся Нікітюк.

"Дякую тобі за все! Мій коханий чоловік! Моя опора і моя мотиватор! Я тебе люблю", - прокоментувала дівчина фото, на якому вони зворушливо цілуються з чоловіком.

Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

На своїй сторінці в Instagram Тищенко також опублікував спільне фото і привітав кохану зі святом.

"З днем народження! Моя Алла! І за що мені таке щастя?" - написав чоловік.

Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko

Деякі фото бізнесвумен також виклала в "історіях" свого облікового запису.

Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)Молода дружина Миколи Тищенка з розмахом відсвяткувала день народження (фото)

Фото: (instagram.com/allabonya)

Користувачі мережі висловили свої емоції в коментарях під публікацією Алли.

  • "Щасливі очі Дружини - підтвердження, що Чоловік Любить і Захоплюється"
  • "Найрозкішніша пара"
  • "Красотулька! Чоловікові пощастило! Щастя вам і вашому синочку!"
  • "Прекрасні"
  • "Боже, скільки кольорів. це взагалі законно?!"
  • "Ви дуже красиві! Щастя вам величезного!!!!"
  • "Яка чудова сім'я! Щастя вам!"
  • "Алло!!! Ти приголомшлива!! Щастя і здоров'я всієї вашої красивою сім'ї"

Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка Алла Барановська похвалилася ідеальною фігурою в total black образі.

До речі, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в родинному житті і відносинах.

Латексна цукерочка: дружина Миколи Тищенко захопила мережу новим образом Гармата! Дружина Миколи Тищенка похвалилася ідеальною фігурою в total black образі
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Новини України Микола ТищенкоАлла Барановская
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