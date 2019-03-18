Легкі 90-і: дружина Тищенко захопила мережу ефектним ретро-образом

Дівчина разом з сім'єю продовжує відпочивати в Таїланді
Молода дружина відомого ресторатора і ведучого Миколи Тищенко Алла Барановська, яка нещодавно емоційно відреагувала на критику в мережі, продемонструвала підписникам стильний ретро-образ у дусі 90-х. Фото модель і мама дворічного Давида розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Алла позує у вільній джинсовій куртці, накинутій зверху на купальник. Доповнюють образ сонцезахисні окуляри з незвичайною оправою білого кольору, а також сережки-кільця.
"hold on. Хотілося легких 90-х! Вийшло? P. s. Зібрала 6 валіз, залишилося 5. Окуляри Carolina Lemke", - прокоментувала знімок Барановська.
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Зазначимо, що кадр був зроблений в Таїланді, де бізнесвумен разом з чоловіком і сином провела всю зиму і частину весни. Однак незабаром сімейство вже повернеться на батьківщину.
Шанувальникам 23-річної дівчини подібний образ припав до душі, а деякі навіть відзначили, що їй варто було б зіграти в кіно.
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
"Фото вогонь ) І вже майже звикли до такої зачіски ніби вона вже є. А навіщо вам така кількість валіз?";
"Красуня, не підкажіть яка вага у Вас зараз ? Дуже подобається Ваша фігура";
"Як красиво";
"Вийшло чудово! Дуже подобається";
"Красуня, ви наче з іншого часу, без пластики , за своїм смаком , і вам так йде вінтаж. І на цій фотографії видно ваші 52 кг";
"Дівчина інтрига";
"Алло, я вас прям бачу в такому образі в кіно. ох, як би ви круто виглядали саме в такому образі, з такою стрижкою в ролі характерною холоднокровною серцеїдки. Ніколи не думали хоч спробувати зіграти або пройти кастинг?";
"Звідки курточка?)))";
"Як з серіалу Beverly Hills" @allabonya дуже підходить цей образ, просто лялечка", - залишили компліменти фолловери Алли.
Нагадаємо, раніше дружина Тищенко Алла Барановська в купальнику захопила перевтіленням. Дівчина обрізала свої довгі коси і похвалилася новою стрижкою.
До речі, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в родинному житті і відносинах.