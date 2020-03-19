Молода дружина Дмитра Комарова поділилася умиротворенням на домашньому фото з книгою

Карантин через поширення коронавіруса наклав свій відбиток на звичний ритм життя багатьох українців. І знаменитості — не виняток! Тепер зірки намагаються зайняти інтерес шанувальників іншими інфоприводами. Так, Катя Осадча поділилася списком улюблених фільмів, Настя Каменських — переліком книг для розвитку, Надя Дорофєєва — різними довгостроковими справами, які зазвичай відкладаються. Дружина Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренка також вирішила підготувати свій "топ". Міс Україна-2016 підготувала список улюблених книг.

Кучеренко опублікувала розслаблене фото в затишній домашній обстановці. Саша сидить на диван, на ній зручний домашній одяг — сірі спортивні штани, білий світшот. Поряд миска з горіхами. При цьому Саша читає книгу англійською мовою — "Becoming". Книга 2018 року стала бестселером. Це мемуари колишньої першої леді США Мішель Обами. Описана автором як глибоко особистий досвід, книга розповідає про її коріння і про те, як вона знайшла свій голос, а також про своє перебування в Білому домі, її кампанію громадського здоров'я та її роль як матері.

Один з фолловерів Саші поцікавився, невже вона читає книги на англійській мові? "Так, в оригіналі", — відповіла модель.

Фото: instagram.com/aakucherenko

“Люди почали мити руки, готувати їжу вдома і проводити час зі своєю сім'єю. Якщо так піде і далі, то справа може дійти до читання книжок)) Ось мій список на найближчі дні. Після того, як закінчу читати "Becoming Michelle Obama", — з гумором пише дружина Дмитра Комарова.

Отже, топ-5 книг від Олександри Кучеренко:

"Коротка історія людства" Юваль Ной Харарі

"Клуб 5 години ранку" Робін Шарма

"451 градус за Фаренгейтом" Рея Бредбері

"Шалено багаті азіати" Кевін Кван

"Знедолені" Віктор Марі Гюго

“Сподіваюся, карантин закінчиться раніше, ніж я це прочитаю. А ви що читаєте зараз? Діліться своїми рекомендаціями в коментарях. Будемо один одному корисні! Тільки давайте книжки не передавати", — знову з гумором підсумувала Кучеренко.

Фото: instagram.com/komarovmir

Тим часом Дмитро Комаров анонсує свій новий випуск програми "Світ Навиворіт". Нагадаємо, що сезон присвячений Китаю. На цей раз мандрівник вирушив випробовувати на собі ще одну незвичайну і досить небезпечну професію ловця медуз.

“Медузи. Сирі (дуже смачно). Солоні. В салаті. В супі. І це не просто їжа — так китайці ще й рятують світовий океан від нашестя медуз. Вони останнім часом правда розмножуються неймовірними темпами. І глобальне потепління медузам тільки "на руку". За традицією Світу Навиворіт ми не просто спробуємо медуз. Я буду їх ловити в Жовтому морі з командою відважних хлопців, які не бояться в буквальному сенсі плавати в медузах. Я теж поплаваю в 10 тоннах медуз і розповім вам, як це", — заінтригував шанувальників Комаров.