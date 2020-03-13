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Знайду краще: наречена Віктора Павліка сколихнула заявою про нього і його колишніх дружин

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2020 - 16:36
Знайду краще: наречена Віктора Павліка сколихнула заявою про нього і його колишніх дружин
Віктор Павлік з нареченою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Рпьяхова різко відповіла критикам в мережі

Віктор Павлик і його наречена, 25-річна Катерина Реп'яхова готуються до весілля, яке має відбутися вже цього літа. Щаслива наречена вибирає плаття. Але не забуває відбиватися від критиків у мережі, які ставлять під сумнів щирість стосунків у парі з істотною різницею у віці і звинувачують дівчину у тому, що вона увела співака з сім'ї. Катерині набридло мовчати, і під одним з останніх постів вона знайшла, що відповісти.

Так, дівчина поділилася коментарем свого обранця для одного з українських видань, де він докладно розповів, які зміни сталися в його життя з появою Катерини.

"Ось так відповів ВП:
- не катався на лижах в Альпах
- не працював так багато
- не поспішав додому
- не готувався до весілля
- не відчував у собі стільки сили
- не мав такого натхнення для творчості
- ходів не так часто в кіно та просто гуляти
- не пив еспресо
- не був так багато годині тверезим
- не подорожував Європою не по роботі", - заявив журналістам Віктор

Знайду краще: наречена Віктора Павліка сколихнула заявою про нього і його колишніх дружин

Віктор Павлік з нареченою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Але не всім сподобалися одкровення співака. Так, одна з користувачок мережі написала під постом: "А що заважало йому робити це все зі своєю дружиною? На чужих сльозах щастя не побудуєш!"

"А при чому тут взагалі колишня дружина одна чи інша? Будь-які розставання не обходяться без сліз, так давайте весь світ перестане жити. Віктор так само залишав одному свою дружину, заради третьої і що? Це їм завадило прожити 20 прекрасних років разом. Не пишіть дурниць, коли нічого не знаєте", - відповіла їй наречена артиста.

Тоді підписниця дівчини застерегла її: велелюбний співак може кинути її заради п'ятої обраниці. "Налякали. Ну і чудово. Знайду кращого значити, якщо залише", - відповіла Катерина.

Скріншот коментарів

Раніше Віктор Павлік відповів хейтерам в мережі, які дорікнули його через суттєву різниці у віці з молодою коханою.

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