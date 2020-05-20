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Молода і свіжа: 53-річна Сальма Хайєк вразила мережу красою у новому відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 21:28
Молода і свіжа: 53-річна Сальма Хайєк вразила мережу красою у новому відео
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса не змінюється!

Сальма Хайєк оригінальним чином вирішила нагадати про свою благодійну місію. Зірка опублікувала архівне фото, на якому красується в чорній сукні з прозорими візерунками, з пишною укладкою і яскравим макіяжем. «Сім років тому я об'єдналася з #Beyonce і Gucci, щоб почати рух CHIME FOR CHANGE з місією забезпечити всім дівчатам і жінкам у всьому світі рівний доступ до охорони здоров'я, освіти і правосуддя. Завтра я оголошу нову кампанію CHIME FOR CHANGE для #Standwithwomen в цей критичний момент», – написала зірка. На знімку вона просто світиться красою і молодістю. Що відразу ж відзначили численні фолловери знаменитості.

Молода і свіжа: 53-річна Сальма Хайєк вразила мережу красою у новому відеоАрхівне фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

  • Найкрасивіша жінка назавжди
  • Вау! Як ти красива, поцілунки... Я люблю тебе
  • Що за дивна посмішка у тебе...
  • Вау
  • Чудова
  • Прекрасна

Молода і свіжа: 53-річна Сальма Хайєк вразила мережу красою у новому відео

Молода і свіжа: 53-річна Сальма Хайєк вразила мережу красою у новому відео

Молода і свіжа: 53-річна Сальма Хайєк вразила мережу красою у новому відео

Молода і свіжа: 53-річна Сальма Хайєк вразила мережу красою у новому відео

Молода і свіжа: 53-річна Сальма Хайєк вразила мережу красою у новому відео

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/salmahayek)

Кілька годин тому Сальма представила нову капманию, як і обіцяла. «STAND WITH WOMEN. Ми #standwithwomen, слухаючи їхні голоси. Ми підтримуємо жінок, відповідаючи на їхні унікальні і різноманітні потреби. Ми солідарні з УСІМА жінками в цей критичний момент, коли насильство за ознакою статі збільшується і доступ до медичних послуг обмежений. Якщо ви хочете приєднатися до @ChimeforChange і #Keringfoundation заради підтримки цього руху або дізнатися більше про нього, перейдіть за посиланням у моїй біографії», – додала до відео гучний заклик Сальма.

Сальма представляє нову кампанію свого проекту (відео: instagram.com/salmahayek)

У ролику вона з'явилася в яскравому рожевому вбранні – блуза, прикрашена квіткою, відмінно підкреслила золотистй відтінок смаглявої шкіри Хайєк. Волосся, висвітлене і витягнуте за допомогою праски, вона поклала на рівний проділ. В макіяжі зірка віддала перевагу натуральним тонам в коричневій гамі. Своїм бездоганним зовнішнім виглядом вона знову змусила мережу захопитися, що роки не владні над такою красою. На думку фанатів, за 7 років, які поділяють фото, Сальма стала ще більш привабливою. Що ж, складно посперечатися.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України Сальма Хайекактриса
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