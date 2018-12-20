"Мої очі": комік спародіював відвертий знімок Дженніфер Лопес

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

"Голе" фото Джей Ло для глянцю не залишилося не поміченим для відомого західного пародиста

Англійський комік Алан Карр (Alan Carr), який також є популярним телеведучим, не боїться видатися смішним і часто пародіює відомих особистостей.

Так, нещодавно він повторив відвертий зовнішній вигляд співачки Дженніфер Лопес, про що неодмінно поділився зі своїми підписниками в Instagram, супроводивши фото брутальними хэштегами.

Так, на фото для журналу InStyle Лопес, якій скоро виповниться п'ятдесят, постала в напівоголеному вигляді, прикрита лише накидкою. 42-річний комік дуже насмішив публіку, повторивши цей гламурний знімок співачки з ідеальними формами.

Фото: Колаж РБК-Україна

Алан ідентично оголив свою фігуру для зйомки журналу Heat, наслідуючи знімку Джей Ло з видання InStyle.

Образ був скопійований з неймовірною точністю. На фотографії Карр, саме так як Джей Ло, стоїть в золотих туфлях на платформі і шпильках і прикриває інтимні місця зеленої накидкою. Зазначимо тільки, що на голлівудській зірці була надіта сукня-накидка від Valentino Haute Couture, повністю розшита зеленими паєтками, а от який наряд використовував для зйомок Алан — не відомо.

Комік остаточно підкреслив схожість з дівою сережками, перукою з довгими світлими волоссям і яскравим макіяжем.

"Я, звичайно, можу помилятися, але ти выгляшешь як Хлої Кардашян...", "Ти найкращий", "Круто", "Мені подобається цей чоловік", "Завжди радий побачити трохи більше Алана, але не настільки!", "Це неймовірно", "Мої очі!!!", - прокоментували фото підписники коміка.

Нагадаємо раніше ми писали про те, що співачка і зірка Голлівуду Дженніфер Лопес, опублікувала знімок в Instagram, на якому нібито продемонструвала свою нижню білизну. Виявилося, що це ніщо інше, ніж просто елемент дизайнерських штанів від українського дизайнера Наталі Зінько.

Крім того, ми писали про те, як знаменитості готуються до Різдва. Джей Ло, наприклад, прикрасила ялинку дуже незвичайним декором і поділилася знімками в соцмережі.

Ще ми писали про те, що співачка і актриса Дженніфер Лопес розповіла про початок відносин і перше побачення зі своїм хлопцем бейсболістом Алексом Родрігесом. Вона зізналася яке його зізнання підкорило її серце.

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