Не можу вибрати: племінниця Софії Ротару покрасувалася у весільних вбраннях

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Дівчина скасувала пишне весілля, але на розпис хоче надіти біле плаття

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay повинна була на початку червня зіграти пишне весілля зі своїм коханим. Однак через несподівану смерть батька дівчини наприкінці березня вони вирішили скасувати свято, а просто розписатися. При цьому артистка хоче піти на реєстрацію шлюбу у весільній сукні і активно вибирає вбрання - однак це виявилося не так і просто!

У розділі сториз свого Instagram Соня виклала цілу добірку варіантів вбрання нареченої, які вона приміряла у весільному салоні. Дівчина зізналася, що ніяк не може визначитися з вибором, і попросила допомоги у підписників.

"Я не знаю, як вибрати. Насправді це дуже складно. Допоможіть", - каже співачка.

Вона постала на знімках в сукнях різних фасонів і стилів - класичних з корсетом, облягаючих по фігурі, повітряних і летючих вбраннях, з фатою і без, а деякі з них - з довгим шлейфом і оголеною спиною.

Наречена зізналася, що просто заплуталася у цій красі!

На жаль, в сториз не видно коментарі користувачів мережі, так що невідомо, що більше припало до душі фоловерам артистки.

Sonya Kay вибирає весільну сукню (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Нагадаємо, що про заручини Соня оголосила в середині листопада минулого року. Дівчина відповіла "так" на пропозицію руки і серця всього через 5 місяців після знайомства з майбутнім чоловіком. Ім'я і особистість свого обранця співачка не розкриває, але відомо, що він молодший за неї на три роки і професійно займається хокеєм.

Зазначимо, що Sonya Kay напередодні весілля присвятила обранцеві ліричну пісню.

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Автор: Марина Настевіч