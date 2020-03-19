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Можу легко вбити: Топалов зробив несподіване зізнання про Тодоренко і сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2020 - 10:24
Можу легко вбити: Топалов зробив несподіване зізнання про Тодоренко і сина
Влад Топалов з Регіною Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак поділився ніжним літнім фото з найулюбленішими

Влад Топалов – турботливий чоловік для Регіни Тодоренко і неймовірно люблячий батько для їх синочка Майкла. Ведуча визнається, що співак – божевільний тато в хорошому сенсі цього сова, адже він обожнює хлопчика, турбується про нього і намагається дати лише найкраще. Батьківство змінило Влда і зробило його більш сентементальным, але, в той же час, заради сім'ї він готовий на все і, якщо треба, може постояти за них, не замислюючись. Про це співак повідомив у своїй свіжій публікації в Instagram.

Музикант опублікував ніжне, повне любові літнє фото з дружиною і сином. Він тримає малюка на руках, а Регіна у білосніжному повітряному платті, схожому на її весільне вбрання Джульєтти, з трепетом і ніжністю торкається до маленькій ручці Майкла і дивиться на нього з безмежною любов'ю.

"За цих двох можу легко вбити. Мені здається, навіть не замислюючись... Коли їх кривдять або вони засмучені чимось або кимось.... а саме купою дебілів, які нас оточують, я перетворююся на Халка", - зважився Влад на досить різке зізнання.

Можу легко вбити: Топалов зробив несподіване зізнання про Тодоренко і сина

Влад Топалов з Регіною Тодоренко і сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники пари сполошилися: що ж могло так розлютити главу зіркового сімейства? Але їх також зворушили стосунки Влада до сім'ї і його готовність стати на захист коханих.

  • Класні
  • Золоті слова
  • Нормальна реакція глави сімейства
  • Добре написав
  • Ніжність і сила
  • Мамина копія. Щастя Вашій родині
  • Сім'я – любов
  • Ви - Чудова сім'я
  • Крик душі. Мабуть, все дуже дістали... Влад терпіння вам, ви дуже гарна сім'я
  • А як інакше! Ви їх сила і опора! Так тримати! Захоплююся Вашою родиною і люблю

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов показав романтичні вихідні з Регіною Тодоренко в Пітері і познайомив з друзями дитинства і юності.

Любов і духовна зв'язок: Регіна Тодоренко зворушила мережу зізнанням про сина Улюблені й справжні: Топалов і Тодоренко вперше показали близьких людей
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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