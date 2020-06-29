Могилевська в стильному look розкрила таємницю про свою "особисту Конституцію"

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталя Могилевська заінтригувала фоловерів питанням

Наталя Могилевська розповіла про головні пункти у своїй "особистої Конституції" і запитала шанувальників, що найважливіше в житті для них. 44-річна артистка у своєму Instagram привітала українців 28 червня з Днем Конституції, супроводивши важливі слова стильним чорно-білим образом.

Співачка написала в соцмережах, що у кожного з нас є своя особиста Конституція і вона вважає, "що першим пунктом у ній повинно бути: бути щасливим і коханим!"

"Тут і зараз. Не в якомусь іншому житті, а в цьому самому – першому і останньому. Коли ти щасливий – ти в любові. Ми народжені, щоб бути щасливими і коханими, бо "любов – то велика сила". А який перший пункт у вашій особистій Конституції?" – запитала Наталя.

На фото співачка з'явилася з макіяжем smoky eyes, а на губах - ледь рожевий тон. Волосся зібране ззаду в недбалий пучок, а частина локонів грайливо обрамила її обличчя.

Співачка позує у білосніжній блузці з воланом і чорному оксамитовому костюмі. З аксесуарів - тільки об'ємний годинник на коричневому шкіряному ремінці.

Наталя Могилевська привітала українців з Днем Конституції (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники захоплюються образом співачки в цілому і вдалим макіяжем зокрема.

"Вам пасує цей образ"; "Дуже круто!"; "Красуня"; "Хороший смокі"; "Захоплююся вами, Наталко"; "Дуже гарний мейк"; "Наталя! Дуже вам пасує цей стиль!" - пишуть підписники.

Раніше Наталя Могилевська розповіла про стосунки з Владом Ямою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко