Могилевська, Ребрик, Тарабарова, DZIDZIO та інші розповіли, ким були на новорічних ранках (фото)

Колаж: LITE / РБК-Україна

Деякі навіть плакали - так сильно хотіли певні ролі

Популярні українські артисти виступили у грандіозному шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, та поділилися дитячими історіями. Виявилося, Наталія Могилевська плакала через костюм Лисички, MELOVIN страждав від образу Вєрки Сердючки, а от ведуча каналу "Україна" Лілія Ребрик все життя була Снігуронькою.

За лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!" зірки поринули у дитячі спогади, розповівши, ким батьки їх наряджали на свята, і чому бажані ролі так і не стали реальністю.

Alina Pash (фото: "Україна")

"В садочку я була "Ніким", ходила туди аж три дні, мене "заманили" подружкою. А потім побачила, що там дають манну кашу з комочками та ще й без кориці – тому більше не ходила. У школі я була колись Ялинкою, Бабою Ягою, Метелицею. В принципі, в моєму характері є всі ці образи. В першому класі мене мама підстригла "під хлопчика", а на святі я була Сніжинкою. І мені не дуже личив цей образ, мені й самій це не подобалось, навіть віршики читати не дуже хотіла. Це справді виглядало дуже дивно", – поділилася Alina Pash з журналістами каналу "Україна".

MELOVIN (фото: "Україна")

Популярний співак MELOVIN теж має, що пригадати з новорічних свят дитинства. Артист зізнається, колись був тренд, який зараз викликає двоякі асоціації:

"У дитсадку я завжди був Новим роком. У мене була така синенька джинсовка, джинсові брюки, голубенька шапка з помпончиком і мама нав’язувала дуже багато дощику. Два роки поспіль у молодших класах я був Вєркою Сердючкою. Це ж був тренд тоді! Але після цього мене не дуже полюбляли в школі, навіть були свої проблеми, як жарти типу: "В який ти зараз підеш туалет?", – пригадав MELOVIN.

Світлана Тарабарова (фото: "Україна")

Маленька Світлана Тарабарова

А от TARABAROVA має куди більший список казкових героїв, ролі яких приміряла на себе в дитячому садочку.

"Ким я тільки не була – і Сніжинкою, і Козою навіть, і Новим роком. Приходила в дитячий садок і казала: "Я – Новий рік, зустрічайте мене!". У мене ще була стрижка під хлопчика, в чепчику, на коні. Це було круто. І Ялинкою була беззубою, пам’ятаю той зелений костюм, прикрашений дощиком. Це було дуже круто! Моя мама працює вихователем у дитячому садочку, тому на костюми в нашій родині не було дефіциту. Ми їх і своїми руками шили, і знайомі нам допомагали майструвати", – розповіла TARABAROVA за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!".

Лілія Ребрик (фото: "Україна")

Маленька Лілія Ребрик

У популярної акторки та ведучої "Ранку з Україною" на каналі "Україна" Лілії Ребрик особливого вибору ролей не було, адже її завжди кликали бути Снігуркою, та і самій артистці ця роль була до душі.

"Я все життя була Снігурочкою – у дитячому садку, у перших класах школи, у старших класах для молодших учнів. Мама мені допомагала з костюмами, тому я завжди була найкрасивішою Снігуронькою! Коли вступила до театрального інституту, мене одразу запросили бути Снігуркою в Палаці "Україна". Я була першою Снігуркою в Україні, при тому, що тоді я була брюнеткою. Не ліричною, а такою яскравою, як кажуть – "з молоком". Танцювала вальс з Абазопуло Володею, який був Дідом Морозом. Ми зустрічали людей, грала жива музика, оркестр. І ми кружляли цей вальс по-своєму – "по-дідоморозівськи" і "снігурковськи", – поділилася Лілія Ребрик.

KAZKA (фото: "Україна")

Чоловічій частині гурту KAZKA у дитинстві діставалися "звірячі образи": Дмитро Мазуряк приміряв на себе костюм Кози, а Микита Бурдаш – Вовка. Про найяскравіші дитячі костюми пригадала і солістка колективу Олександра Заріцька:

"У вихователів фантазія була не дуже – зазвичай, всі дівчатка були Сніжинками. Але я в дитинстві займалася танцями, і там є що згадати – зараз це жахливо звучить, але ми були, наприклад, маленькими "негрітосіками", потім якісь маленькі качечки… Я більше з танців пам’ятаю такі образи, зі школи не дуже пам’ятаю, бо школу я не любила".

Наталя Могилевська (фото: "Україна")

Якось Наталія Могилевська на святі була Лисичкою і цей Новий рік зірка запам’ятала на все життя.

"В дитинстві я була Лисичкою, пам’ятаю, мама знайшла справжню морду лисиці. Є навіть фото, де я стою дуже засмучена, тому що в радянські часи вважалося, що хороша дівчинка мала бути Сніжинкою. І стояли всі Сніжинки, а я одна була рудою Лисичкою. Плакала, бо божевільна вихователька сказала, що я не хороша дівчинка, тому що всі Сніжинки, а я Лисичка, – пригадала Наталія Могилевська історію з дитинства. – Чесно кажучи, зараз дивлюся і думаю, що Лисичка була неймовірною!".

А от відомі чоловіки, хоч і мали цікаві ролі на дитячих святах, проте, фото на пам’ять зробити їм не вдалося. Так, наприклад, DZIDZIO мав надто яскраві костюми, але скромність перемагала.

"Був Зайчиком і Петрушкою! Мені мама закрутила такий костюм, що я ні в одну фотографію не вліз! При чому вів себе дуже скромно, весь час дивився, як тьотя грає на піаніно, бо вже хотів ставати на стільчик і співати. Мене ще тоді не брали, але був максимально уважний, спостерігав, як то все відбувається, як розповідають віршики – все накопичував, а потім продемонстрував, але то було вже в школі. Чітко пам’ятаю, як Дідом Морозом прийшов мій дядько з корпоративу, в нього вже був трошки червоний ніс. І то був чудовий ранок – найкращий Новий рік!" – розповів DZIDZIO за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня.

У Павла Зіброва теж немає фото з новорічних ранків, але не через скромність і розмір святкового вбрання. У артиста на це інші причини.

"Був поваром, тому що я вмів чистити картоплю і місити тісто. У мене був великий білий ковпак, фартушок і я готував. Це мені було 6-7 років. Так і виступав на раночку – з усіма ложками, великими виделками, мисками. Супер! Ще щось бив, вибивав на них ритм, уявляєте? Це в той час, коли інші хлопці грали на баянчику, – поділився Павло Зібров. – Фотографій немає – я ж уже дрєвнєнький, це зараз, майже у кожного в руках ті гаджети, а тоді був один фотограф на все село і в той час він був п’яний".

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.