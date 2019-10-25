Моє тіло - моя правда: Злата Огнєвіч у новій пісні "Богиня" закликала всіх українок полюбити себе

Новий хіт "Богиня" від української артистки Злати Огнєвіч звернений до теми самооцінки кожної з жінок, а також про суперсилу, яка допомагає щодня відчувати себе богинею. Злата Огнєвіч в цей раз заспівала про одну з найважливіших тем сучасності - про те, як важливо цінувати та приймати себе, адже саме це і є рушійною силою змін на краще. Для співачки ця пісня є біографічною, так як вона неодноразово говорила в інтерв'ю, що тільки зараз нарешті відчуває себе гармонійно, і тому вирішила поділитися своїм світовідчуттям із публікою.

Злати Огнєвіч - Богиня

- Ми часто незадоволені собою, своїм життям. Дівчата - незадоволені фігурою, шкірою або іншими моментами, які вважають недоліками. Але ж насправді - всередині кожного живе справжній Герой, а всередині кожної - прекрасна Богиня! - коментує прем'єру нового треку Злата Огнєвіч.

Авторство треку "Богиня" належить молодій виконавиці Jerry Heil, а саундпродюсером виступив The Maneken.

Кожен рядок прем'єри "Богиня" просякнутий силою і звеличує жінку як найкраще творіння цього Всесвіту. Новий трек артистки можна буде почути на концертах в рамках її великого туру "Чекай" по містах України.

Нагадаємо, попередній хіт від Злати Огнєвіч "Солодка кара" став лідером зведеного хіт-параду українських радіостанцій.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських кардинально змінила імідж для нового кліпу "ELEFANTE"! Співачка з'явилася в дуже незвичному образі блондинки, ще й з короткою стрижкою.