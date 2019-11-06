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"Моє сонечко!" Каменських замилувала рідкісним фото квітучої мами-іменинниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.11.2019 - 12:27
"Моє сонечко!" Каменських замилувала рідкісним фото квітучої мами-іменинниці
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка душевно привітала близьку людину

Настя Каменських знаходиться далеко від рідної домівки – співачка вирушила в спекотну Мексику, де встигла не тільки відпочити, але і плідно попрацювати. Артистка презентує свій новий запальний хіт "ELEFANTE" ( який, до речі, за тиждень встиг зібрати понад 7 млн. переглядів на YouTube) на місцевих телеканалах і радіостанціях, з'являючись в ефірі в ефектних і що запам'ятовуються образах. Але відстань і тотальна зайнятість не завадили турботливою Насті привітати свою квітучу маму Лідію Петрівну з днем народження! Відповідний пост з теплими словами і душевними побажаннями самому близькій людині співачка залишила в Instagram.

На знімку мама артистки позує в светрі лимонно кольору із кумедним білим домашнім вихованцем на руках. Мінімум макіяжу, кучеряве світле волосся і легка посмішка лише підкреслили прекрасні природні зовнішні дані чарівною Лідії Петрівни.

"Моє сонечко, моя мамо! Я вітаю тебе з днем твого народження і будь ласка залишайся такою ж гарною і такою карнавал, якою ти є. А все інше ми влаштуємо", - пообіцяла Настя.

&quot;Моє сонечко!&quot; Каменських замилувала рідкісним фото квітучої мами-іменинниці

Фото: мама Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники відразу оцінили зовнішність мами зірки і заявили, що Лідія Петрівна – дуже гарна жінка. Також вони приєдналися до побажань свого кумира.

  • Яка гарна мама. З іменинницею вас
  • Яка красива жінка! Щастя, любові, натхнення, здоров'я
  • З днем народження маму класної дочки!
  • Яка гарна
  • Мама красива
  • Матуся красотулечка! Здоров'я і щастя!
  • Красиві очі у мами
  • Лідочка - вродлива й талановита. З Днем народження!
  • Вав, яка гарна мама, красуня! Вітаю!
  • Дуже красива і чарівна!

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських поділилася своїми наполеонівськими кар'єрними планами і розкрила особисті секрети схуднення.

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