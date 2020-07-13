Мій скарб: Влад Топалов викликав захват теплим фото з синочком

Влад Топалов цілком заслужено здобув собі славу ідеального батька. Співак обожнює синочка Майкла, з яким готовий проводити всі дні безперервно, він піклується про нього і намагається дати тільки найкраще. Його дружина Регіна Тодоренко зізнається, що краще батька, ніж Влад складно знайти, та й себе називає "божевільною матусею". Втім, поки ведуча вирушила в робочу поїздку до моря, Влад залишився "на господарстві" з Майклом. Він опублікував миле фото з хлопчиком, зроблене під час річкової прогулянки на вихідних.

Артист уклав сина в міцні обійми, а Майкл лише безтурботно сміється, поки тато кутає його в теплий яскраво-червоний плед від вітру.

"Люблю більше життя! Моє серденько, моя радість! Мій скарб і найбільше щастя!" - підписав він душевний кадр з малюком.

Влад Топалов з сином прокаталися по річці (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники співака завжди з розчуленням коментують подібні знімки і не шкодують теплих слів.

Найкращий тато

Які ви класні

Ви чудовий тато!

Папулина копія

Який класний синку

Щасливі!

Мишко дуже на тата схожий

Так приємно на вас дивитися

Скільки ніжності і тепла в цьому кадрі, можна дивитися вічно

Скріншот коментарів

В цей час Регіна Тодоренко поділилася сонячним знімком біля моря. Ведуча зізналася, що незважаючи на близькість бездонно стихії, так і не встигла навіть оцінити температуру води.

"Я мріяла в цьому році потрапити на мор. Не повірите, але з-за щільного графіка мені ще жодного разу не вдалося навіть кінчиком пальця доторкнутися до морської води. Мене не покидає відчуття, ніби я замовила дуже смачне блюдо в мішленівскому ресторані, сфоткала, але так і не спробувала. Ну, хоч подивилась на воду. Тепер буду чекати наступної можливості", - написала вона.

Регіна Тодоренко позувала на фоні морських пейзажів (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко написала про складнощі розставання з сином під час поїздок.