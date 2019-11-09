"Моє серце зайняте": Тіна Кароль відверто розповіла про особисте життя і виховання сина

Тіна Кароль зараз багато працює - співачка щотижня захоплює ефектними образами на шоу Танці з зірками 2019, де вона виступає ведучою закулісся, а крім того, вже активно знімається в новорічних програмах і готується до власних гала-концертів "Різдвяна історія з Тіною Кароль". При цьому артистка знаходить час, щоб побути з сином - нещодавно Веніамін прилітав на канікули в Україну і вони з мамою весело провели час у Львові. В інтерв'ю "Фактам" зірка розповіла про те, як виховує сина, а також привідкрила завісу над своїм особистим життям.

Тіна зізналася, що дуже сумує за сином, який живе і навчається у Великобританії, але вони часто спілкуються віртуально.

"Нещодавно у сина були двотижневі канікули, ми провели їх разом. Зараз Веня вирушив на заняття, але це не означає, що ми не бачимося. Завдяки цифровим технологіям він зі мною прокидається, зі мною лягає спати, зі мною одягається в школу, робить уроки... Ми нерозлучні онлайн цілодобово", - зазначила співачка.

За її словами, хлопчик поки не вирішив, ким хоче стати, а вона не хоче його квапити, адже він ще зовсім юний.

"Йому скоро виповниться 11 років, і він поки не має чіткого уявлення про своє майбутнє. Я не підштовхую його. Веня займається музикою і танцями, навчається в школі. Для мене не принципово, який напрямок він обере, головне, щоб дитина була щаслива", - вважає Кароль.

Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/tina_karol)

Поділилася вона і планами на святкування майбутнього дня народження Вені.

"За нашою традицією — обов'язково разом. Зберемося з його друзями, однокласниками і підемо "стрілятися" в лазерний клуб. Я пропонувала змінити тематику, поїхати на картинги або відправитися в похід в ліс, але хлопчикам дуже подобаються ці лазерні бої", - каже артистка.

Виконавиця зазначила, що вона не сувора мама і вони з сином живуть у гармонії.

"Веня — чоловік в родині. Я даю йому такий привілей — іноді шефствувати над нашим жіночим царством: няні, бабусі, мама... Але без фанатизму. Ми живемо в гармонії з сином, намагаюся бути кращим другом. Ніколи його не караю, не лаю. Навіть коли він не згоден з чимось, намагаюся знайти потрібні слова і переконати. Намагаюся навчити його думати, самостійно приймати рішення й усвідомлювати наслідки", - розповіла Тіна.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На питання про відносини з Даном Баланом, з яким багато хто приписують їй роман, співачка зі сміхом відповіла: "Мені і самій цікаво. Пісня "Додому", яку ми виконали, була спеціально створена для Танців з зірками — Дан в образі графа Дракули, а я — білого ангела. І все ж незрозуміло: зцілився Дракула або затягнув ангела в тлінний світ? От і подивимося".

Що стосується серця Кароль, воно зайняте тільки одним чоловіком - її сином.

"Моє серце зайняте моїм сином на всі сто відсотків. І є маленький куточок, може бути один відсоток, для внутрішніх посилань. Я ж дівчина. Моя головна пристрасть — це сцена. Я не трудоголік, не схиблена на своїй справі. Я просто їй живу. Це і є моя любов, моя доля. Я все ще люблю свого чоловіка і на даний момент не зустріла людину, з якою можу відчувати себе безтурботно. А може бути, і не шукаю. У моєму житті є тільки син і музика. На цьому крапка", - заявила артистка.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Але чи допускає друге заміжжя вона в майбутньому?

"Навіщо що-небудь заперечувати? Але я не будую ілюзій і не прагну до цього", - каже Кароль.

Нагадаємо, 10-річний син Тіни Кароль Веніамін нещодавно дав своє перше інтерв'ю. Хлопчик розповів про своїх друзів і захоплення, а також зізнався, про що мріє.