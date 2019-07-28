"Моя насолода": солістка KAZKA засвітила пишні форми в купальнику

Літо - традиційна пора відпусток, і зірки шоу-бізнесу не виняток. Вирушила до моря і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька. На сторінці музичної групи в Instagram вона поділилася барвистими фото з відпочинку, продемонструвавши свою апетитну фігуру в купальнику.

Саша обрала для відпочинку турецьке місто Бодрум. На фото вона хлюпається в кришталево-чистій морській воді в злитному білому купальнику і сонцезахисних окулярах. На другому кадрі артистка відображена спиною, коли пливе повз фотографа.

У підписі до публікації дівчина зізналася у своїй любові до моря.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Дотик до води - моя насолода. Морське повітря - моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго. А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?" - поділилася Зарицька.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Підписники залишили безліч відгуків улюбленої артистки, захоплюючись її соковитою фігурою і яскравими фото.

Омагад, як спекотно

Саш, ти просто космос

Багиня!!!

Красуня, тащуся

Вау

Саш, Ві вогонь

Афродіта!

Ааааа яка фігура, вогооонь

Дуже красива

Ти супер

Дуже гарна

Красуня

Саша ти прекрасна в білому купальнику, морська вода дійсно надовго заряджає і змиває негатив заздрісних людей. Ваші пісні для мене - це супер настрій

Ти найкраща

Скріншот коментарів (instagram.com/kazka.band)

Нагадаємо, солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото з незвичним макіяжем.

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