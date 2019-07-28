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"Моя насолода": солістка KAZKA засвітила пишні форми в купальнику


Співачка розповіла про свою любов до моря

Літо - традиційна пора відпусток, і зірки шоу-бізнесу не виняток. Вирушила до моря і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька. На сторінці музичної групи в Instagram вона поділилася барвистими фото з відпочинку, продемонструвавши свою апетитну фігуру в купальнику.

Саша обрала для відпочинку турецьке місто Бодрум. На фото вона хлюпається в кришталево-чистій морській воді в злитному білому купальнику і сонцезахисних окулярах. На другому кадрі артистка відображена спиною, коли пливе повз фотографа.

У підписі до публікації дівчина зізналася у своїй любові до моря.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Дотик до води - моя насолода. Морське повітря - моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго. А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?" - поділилася Зарицька.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Підписники залишили безліч відгуків улюбленої артистки, захоплюючись її соковитою фігурою і яскравими фото.

  • Омагад, як спекотно
  • Саш, ти просто космос
  • Багиня!!!
  • Красуня, тащуся
  • Вау
  • Саш, Ві вогонь
  • Афродіта!
  • Ааааа яка фігура, вогооонь
  • Дуже красива
  • Ти супер
  • Дуже гарна
  • Красуня
  • Саша ти прекрасна в білому купальнику, морська вода дійсно надовго заряджає і змиває негатив заздрісних людей. Ваші пісні для мене - це супер настрій
  • Ти найкраща

Скріншот коментарів (instagram.com/kazka.band)

Нагадаємо, солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото з незвичним макіяжем.

Раніше солістка KAZKA схвилювала яскравим образом, в якому вона схожа на гейшу.

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