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Модель Victoria's Secret вийшла заміж за родича Трампа

Lite » Зірки 20.10.2018 - 21:02
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

26-річна красуня Карлі Клосс побралася з Джошуа Кушнером, братом чоловіка Іванки Трамп

Всесвітньо відома топ-модель Карлі Клосс, яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі, вийшла заміж. Чоловіком 26-річної красуні став 33-річний Джошуа Кушнер — молодший брат бізнесмена Джареда Кушнера, який є старшим радником президента США Дональда Трампа і чоловіком його дочки Іванки Трамп. Про це розповіла сама модель в своєму блозі в Instagram.

Дівчина опублікувала знімок, на якому вона у весільній сукні сміється, тримаючись за руку з чоловіком.

Модель Victoria's Secret вийшла заміж за родича Трампа

Фото: (instagram.com/karliekloss)

Місцеві ЗМІ повідомляють, що скромне весілля відбулося в штаті Нью-Йорка в присутності 80 гостей, в числі яких були Іванка Трамп і її чоловік Джаред. Церемонія була проведена за єврейським обрядом. Наречена була в зшитому на замовлення сукні від Dior.

Модель Victoria's Secret вийшла заміж за родича Трампа

Фото: (instagram.com/karliekloss)

Карлі і Джошуа познайомилися в 2012 році — на одному із заходів компанії Victoria's Secret, моделлю якого була Карлі. Про заручини пара оголосила в липні. Перед тим, як побратися, Клосс звернулася в іудаїзм. Те ж саме зробила в свій час Іванка Трамп напередодні свого весілля з Джаредом.

Знімки молодят також видання публікувало People.

Модель Victoria's Secret вийшла заміж за родича Трампа

Фото: (people.com)

Нагадаємо, що відомий репер опублікував скандальне відео з голою Меланією Трамп.

Також ми писали, що у мережі висміяли Трампа через шматка туалетного паперу, що причепився до черевика.

До цього повідомлялося, що знаменита голлівудська пара відклала весілля.

Відео: (video.rbc.ua)

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