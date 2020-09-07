Багатодітна мама: Настя Каменських розчулила зворушливим відео зі своїми малюками

Настя Каменських радує шанувальників не тільки хітовими піснями і оригінальними відеороботами, завойовуючи український і світовий музчиний простір, але і домашніми кадрами, показуючи себе у звичної обстановки, а також ділиться радісними новинами і подіями. Так, нещодавно улюблениця співачки, собачка на прізвисько Мімі вперше стала мамою! Радості артистки не було меж. Вона вирішила показати цікаве відео з п'ятьма цуценятами на руках, які встигли підрости і стали схожими на свою кудлату матусю.

Артистка під музичний супровід позує у вітальні з милими песиками на руках – всі п'ять цуценят легко вмістилися в обійми зіркової господині.

"Чисте щастя", - залишила підпис англійською до ролика Настя. Шанувальники не змогли встояти перед трепетними кадрами, а дехто всерйоз задумалися про придбання такого милого вихованця на радість собі.

В купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фото

Чудовий букетик

Яка мімішность

Які милашки

Багатодітна мама

Які солодкі

Які зайчика

Вони мега позитивчики

Які вони класнючі. Лапусики

Супер крихітка з супер супер дітками

Скріншот коментарів

До речі, Настя Каменських зовсім недавно випустила провокаційний кліп на пісню A HUEVO. За три дні відео набрало більше 3 млн переглядів на YouTube.