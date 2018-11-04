"Мені стало лячно": ONUKA прокоментувала свій "сміттєвий" кліп (відео)

Відео: ONUKA про сортування сміття (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська виконавиця ONUKA розповіла, що думає про свій "сміттєвому" кліп, і як ставиться до сортированию відходів. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Мені стало страшно. Я навіть зараз, згадуючи це, відчуваю мурашки по шкірі. Думаю, це настільки алегорично, але в теорії реально, і що іноді, деякі природні ландшафти так вже виглядають", - сказала вона.

Більше того, стверджує ONUKA, людству вже зараз необхідно замислюватися про вирішення цієї проблеми.

"Вони завалені побутовим сміттям. Не уявляю, як людина може спокійно з цим жити. Звичайно, в кінці кліпу це гіпертрофовано, але мені здається, якщо люди не будуть думати про це, таке майбутнє ло нас скоро прийде", - підкреслила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Також, за словами співачки, вона вирішила "підсадити" на цю тему родичів і друзів.

"Наша сім'я сортує сміття, і підсаджуємо на це друзів і родичів. У нас вже кілька баків, а всі, хто до нас приїжджає, самі знають, що і куди класти", - уточнила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, Ната Жижченко, лідер групи ONUKA, підтримує багато соціальних акцій. 24 вересня вона презентувала кліп на композицію Strum. Всі отримані від монетизації нового кліпу на YouTube-каналі кошти будуть перераховані громадської організації "Україна без сміття".

Нагадаємо, днями відбулася презентація атмосферного і гостросоціального кліпу ONUKA.

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Відео: "Україна без сміття": ONUKA вперше побувала на сортувальній станції (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)