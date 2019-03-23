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"Мені пощастило": Маша Єфросиніна зворушила до сліз освідченням чоловіку

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2019 - 14:55
"Мені пощастило": Маша Єфросиніна зворушила до сліз освідченням чоловіку
Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком (instagram.com/timur_khromaev)

Телеведуча присвятила коханому чоловікові віршовані рядки власного виробництва

Відома телеведуча Маша Єфросиніна рідко виносить на загальний огляд подробиці особистого життя, і фото з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим показує нечасто. Але у знаменитості з'явився особливий привід звернутися до коханого привселюдно – 23 березня він святкує день народження. З такої нагоди Маша зачитала в Instagram власну поезію, присвячену знаменній даті.

Зірка зняла простий чорно-білий ролик, але зворушила мережу ніжними і трепетними словами на адресу свого чоловіка. Вона публічно зізналася Тимуру в коханні, перелічивши ті якості, за які вона його цінує. Вірш вийшов дуже чуттєвим і інтимним, а сама телеведуча оголила душу, не приховуючи свого хвилювання під час читання поезії на камеру.

"З днем народження, моя любов..." - коротко і лаконічно підписала відео телеведуча, зазначивши сторінку чоловіка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Шанувальники заявили, що своїм зізнанням зірка зворушила до сліз. Вони відзначили, що Тимуру дуже пощастило з дружиною, адже від її щирих слів, що йдуть від серця, у багатьох забігали мурашки. Коментатори розповіли, що Маша і Тимур служать прикладом для наслідування, адже їх пара міцна, щаслива і непорушна.

"Як душевно, щиро і ніжно. Аж до сліз", "До мурашок по шкірі", "До сліз... Дуже зворушливо! Любові вам. Маша, захоплююся вами!", "Навіть немає слів... Так інтимно, так глибоко. Дякую, Маша, що показуєте людям приклад щасливих стосунків, даєте віру в те, що трепет і ніжність можуть жити довго! Море любові і щастя вам! І з іменинником!", "Як зворушливо, ніжно! З Іменинником, Машуля! Ви такі гарні, справжні, щасливі!" - писали фолловери.

Нагадаємо, що Маша Еросинина показала, як виглядає в домашній обстановці і дала кілька цікавих порад читачам.

До слова, Маша Єфросиніна похвалилася своїм стильним брендовим вбранням.

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