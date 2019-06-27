"Мені дуже потрібно до лікаря": Регіна Тодоренко вилила душу шанувальникам (відео)

Регіна Тодоренко дуже страждає! Відома телеведуча вирішила поскаржитися шанувальникам на труднощі материнських буднів. Тодоренко записала досить велике відео-звернення до багатомільйонної армії шанувальників.

В кадрі бачимо Регіну без косметики і зачіски. Виглядає вона дійсно дуже втомленою.

"Я втомилася", - з таких слів починається мова Тодоренко. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

"У мене просто немає слів. Я так втомилася! І не те, що я шукаю слова підтримки... Хоча ні, я шукаю слова підтримки! Це триндець. Я хвора, мені треба звернутися до лікаря. Не можна, не може жінка жити в такому графіку. З маленькою дитиною", - скаржиться Тодоренко.

"У мене просто ща очі на лоб вилізуть. Я не спала півроку. І при цьому практично кожен день знімалася. Якщо порахувати, скільки знімальних днів було за ці півроку... 90, товариші! 90 робочих днів! Мій декрет тривав 15 днів. Хто з вас скаже, ну типа ти хвора, ти сама це вибрала. А я сама зараз думаю - я хвора. Мені дуже потрібно до лікаря, до психолога можливо. Капець!", - продовжує Регіна.

"Я, напевно, схожа на божевільну зараз, ви не лякайтеся. Все добре! Я дуже рада, що є так багато роботи. Я просто вже взагалі нічого не тямлю. А у мене скоро весілля. Я реально не готова. Я не жартувала у своєму пості, що у мене немає трусів. У мене реально немає трусів до сукні, я просто не встигла купити... Здуріти взагалі можна", - сміється Тодоренко.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я дуже сподіваюся, що все пройде гладко і красиво. І я зможу відпочити. Просто я себе трохи загнала... Регіна Мандрівниця трохи втомилася", - підсумувала Тодоренко.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко заспівала своєму малюкові "колискову" на українській мові. Телеведуча зняла коротеньке відео, поділившись дійсно дуже зворушливим моментом. Тодоренко ніжно цілує малюка і наспівує йому добре знайому багатьом мелодію.