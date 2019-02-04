"Мені потрібно було поговорити": Тіна Кароль зробила несподіване особисте зізнання

Співачка розповіла, що б зараз ні за що не зробила

Украинская поп-дива Тина Кароль заявила, что не решилась бы сегодня так искренне и честно рассказать всю правду и обнажить душу, как сделала это в своем проекте "Сила любви и голоса". Об этом она написала в Instagram.

Артистка отметила, что в тот момент ей было крайне необходимо высказаться, поговорить и отпустить душевную боль, которая жила внутри.

"Какой же великолепный проект "Сила любви и голоса". Титаническая работа всех. Правда жизни в честном интервью. Сегодня я бы не раскрыла свою правду так! Мне было сильно нужно поговорить и отпусть от сердца все, что наболело. Вместе. Счастливой, мирной и в любви жизни Вам!" - обратилась она к поклонникам.

Душевный порыв звезды не остался не услышанным. Подписчики поблагодарили ее за искренность и непосредственность, с которой она смогла рассказать собственную историю, оказавшуюся близкой многим.

"Ты являешься для меня той, кто поднял меня с колен, вытащил из той ямы, в которую я падала. Ты научила меня жить и чувствовать, научила меня ценить. Я вечно буду благодарна тебе, ты оказалась так вовремя, когда была необходима, и отныне. Ты рядом, в сердце. Навечно", "Фильм, взрывающий душу", "Огромная отдача зрителю, откровенность и сила слов, спасибо за это все. Любимый фильм", "Тиночка, спасибо за этот фильм! Такой искренний, такой душевный!" - писали восторженные и вдохновленные комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль поделилась видео с празднования своего дня рождения, на которых она запечатлена без косметики в компании близких и коллег.

Напомним, что свое 34-летие Тина Кароль встретила за полярным кругом и увидела северное сияние, осуществив детскую мечту.

К слову, Оля Полякова поздравила Тину Кароль оригинальной пародией, а также в качестве пожелания подарила строчку из новой песни.

Видео: РБК-Украина