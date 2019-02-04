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"Мені потрібно було поговорити": Тіна Кароль зробила несподіване особисте зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2019 - 07:37
"Мені потрібно було поговорити": Тіна Кароль зробила несподіване особисте зізнання
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка розповіла, що б зараз ні за що не зробила

Українська поп-діва Тіна Кароль заявила, що не зважилася б сьогодні так щиро і чесно розповісти всю правду і оголити душу, як зробила це у своєму проекті "Сила любові і голосу". Про це вона написала в Instagram.

Артистка відзначила, що в той момент їй було вкрай необхідно висловитися, поговорити і відпустити душевний біль, який жив всередині.

"Який же чудовий проект "Сила любові і голосу". Титанічна робота всіх. Правда життя в чесному інтерв'ю. Сьогодні я б не розкрила свою правду так! Мені було дуже потрібно поговорити і відпустити від серця все, що наболіло. Разом. Щасливого, мирного і в любові життя Вам!" - звернулася вона до шанувальників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Tina Karol (@tina_karol)

Душевний порив зірки не залишився не почутим. Підписники подякували за її щирість і безпосередність, з якою вона змогла розповісти власну історію, яка виявилася близькою багатьом.

"Ти є для мене тією, хто підняв мене з колін, витягнув з тієї ями, в яку я падала. Ти навчила мене жити і відчувати, навчила мене цінувати. Я вічно буду вдячна тобі, ти опинилася так вчасно, коли була необхідна, і відтепер. Ти поруч, в серці. Навічно", "Фільм, що підриває душу", "Величезна віддача глядачеві, відвертість і сила слів, спасибі за це все. Улюблений фільм", "Тіночка, спасибі за цей фільм! Такий щирий, такий душевний!" - писали захоплені і натхненні коментатори.

&quot;Мені потрібно було поговорити&quot;: Тіна Кароль зробила несподіване особисте зізнання

&quot;Мені потрібно було поговорити&quot;: Тіна Кароль зробила несподіване особисте зізнання

&quot;Мені потрібно було поговорити&quot;: Тіна Кароль зробила несподіване особисте зізнання

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль поділилася відео зі святкування свого дня народження, на яких вона зображена без косметики в компанії близьких і колег.

Нагадаємо, що своє 34-річчя Тіна Кароль зустріла за полярним колом і побачила північне сяйво, здійснивши дитячу мрію.

До речі, Оля Полякова привітала Тіну Кароль оригінальною пародією, а також в якості побажання подарувала рядок з нової пісні.

Відео: РБК-Україна

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