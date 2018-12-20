"Мені потрібен автозагар": Кім Кардашян показала бліде обличчя без макіяжу

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Американська суперзірка поскаржилася шанувальникам, що вона занадто бліда

Одна з найпопулярніших сестер Кардашьян, американська зірка, мама трьох дітей і бізнес-вумен — Кім, опублікувала на своїй сторінці в мікро-блозі Instagram селфи, на якому позує у вбиральні в рожевому мініатюрному купальнику .

Зірка продемонструвала ідеальне струнке тіло, однак, не використала ані грама косметики і зовсім не посміхалася, тому її обличчя виглядало дуже блідим і змарнілим.

Фото: Кім Кардашьян у своїй гардеробній кімнаті (instagram.com/kimkardashian)

"Мені потрібен автозагар", - підписала фото Кардаш'ян.

Шанувальники відзначили, що дівчина чарівна навіть без макіяжу і засмаги, тому турбуватися не про що. Однак, найбільший ажіотаж в коментарях викликала не сама Кім, а її гардеробна. Кілька полиць з дорогими сумками та взуттям потрясли уяву підписників.

Скріншот: Коментарі до публікації Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

"Я б подумала що вона стоїть у магазині в такому вигляді, але це тільки її гардероб...", "Мені потрібні ці сумки", "А мені потрібна одна з цих сумочок, хоча б одна!!!", "Ти - красуня, подаруй мені, будь ласка сумку, будь ласка, і будь ласка, я прихильниця з Африки", - написали підписники в коментарях.

Крім того, раніше ми писали про те, що зірка реаліті-шоу і мама трьох дітей Кім Кардашьян зачарувала шанувальників спільною фотосесією зі старшою дочкою Норт. Вони позували на камеру в красивих сукнях.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян поділилася на своїй сторінці в соцмережі підготовкою до зйомок сімейної різдвяної фотосесії клану Кардашьян. Вона опублікувала кілька кадрів, попередивши своїх фанатів про те, що готує великий сюрприз.

Читайте також про те, що Кім Кардашьян стала все частіше публікувати відеозвіти зі своїх тренувань. Її особистий тренер показала за допомогою яких вправ тренує зірку реаліті-шоу, і на які зони робить акцент.

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