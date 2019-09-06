"Мені нема чого соромитися": Тіна Кароль про щастя, популярніть та плани на майбутнє

Тіна Кароль досить рідко дає інтерв'ю і розповідає про своє життя - співачка воліє ділитися з шанувальниками своєю творчістю. Так, у серпні поп-діва випустила новий гарячий кліп на пісню "Вабити", який швидко став справжнім хітом і набрав вже більше 2,2 млн переглядів на Youtube. Однак під час поїздки в США артистка все ж поспілкувалася з журналісткою Дар'єю Шаповаловою.

Так, Тіна поміркувала, чи варто сприймати проблеми в житті не як трагедію, а як уроки. Зірка зізналася, що не любить штампи.

"Така філософія, вона на межі. Урок чи? Кому урок? Тобто, якщо ми говоримо про себе, ми говоримо з егоцентризмом, що це був мені урок, а для когось це трагедія, сум... Або фраза все, що не робиться – все на краще. Для тебе, можливо. Можна багато речей в ці рамки засунути. Це занадто штамповано. Життя – це життя і все", - зазначила Кароль.

Тіна Кароль (кадр з відео на Youtube)

Чи відчуває вона себе щасливою людиною? Співачка відповіла ствердно:

"Так, я займаюся улюбленою справою. Я втомлююся, я відчуваю біль в ногах, я не хворію, я знаю, що я все зробила і роблю чесно, не зрадила нікого, не зраджую своїх принципів, не торгую тілом, не розбещую уми і не плюю у вічність. Я пишаюся усіма своїми рішеннями і живу так, що мені нема чого соромитися", - каже артистка.

Відео: Тіна Кароль дала інтерв'ю Дар'ї Шаповалової (YouTube)

Співачка також прокоментувала свою тотальну популярність на батьківщині і заявила, що не прагне подобатися всім. За словами Тіни, вона досить самокритична.

"Комусь подобається, хтось говорить занадто ту мач, багато співає. А хтось - ой, хочемо більше вокальних піруетів. А хтось навпаки – ми хочемо простіше. Я самокритична, і без цього взагалі нікуди. Якщо мене це влаштовує – значить я живу в гармонії. Я ж не 100-доларова купюра, щоб всім подобатися. Що таке якісний звук? Якщо ми говоримо про голос, в першу чергу – це емоція. Емоція радості. Не те, що б ти ходила з посмішкою 36 зубів і була від усього супер щаслива. Це більше про твій внутрішній тонус, радість, натхнення ― така осяяна і окрилена мрією людина! Це все допомагає голосу в цілому бути!" - розповідає зірка.

Фото: Тіна Кароль і Даша Шаповалова (Noel Federizo)

А ще Кароль поділилася своїми планами про Америку, зазначивши, що не збирається переїжджати туди жити "Як складеться, так і буде. Я ніколи гучних заяв не роблю. Ми дійсно підписали контракт з лейблом. Ми дійсно випустимо англомовний альбом, ми дійсно будемо його сейлить. Чи стоїть вибір жити в Америці? Напевно, немає. Попрацювати – так. Мені подобається спілкуватися з музикантами тут, надихатися. Вони дивляться на наші шоу, наші концерти, дивуються, їм дуже подобається. У них не часто зустрічаєш подібного роду контент".

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль зізналася, що допомогло їй пережити смерть коханого чоловіка. За словами співачки, саме ранкова молитва їй дуже допомогла впоратися з сердечним болем.

Як ми раніше писали, Тіна Кароль у відвертому купальнику понежилась в басейні.