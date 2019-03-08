"Міс весна": Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

У якості конкурсанток, телеведуча обрала 9 українських знаменитостей

Эпатажная телеведущая тревел-шоу Леся Никитюк, после оригинального поздравления украинок с 8 марта стихами собственного сочинения, решила объявить конкурс красоты среди своих подруг. Подругами Леси, которые приняли участие в конкурсе "Мисс весна", оказались ее коллеги телеведущие, популярные певицы и даже фитнес-тренер.

Леся пронумеровала фото, чтобы подписчикам было легче голосовать за любимицу и опубликовала их в своих stories Instagram.

По мнению Никитюк, в конкурсе должны участвовать:

1. Певица Анна Седокова.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

2. Певица Джамала.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

3. Певица, модель и актриса Даша Астафьева.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

4. Певица и актриса Надя Дорофеева.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

5. Певица TAYANNA.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

6. Телеведущая Валерия Крук.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

7. Фитнес-тренер Анита Луценко.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

8. Телеведущая Маша Ефросинина.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

9. Телеведущая Леся Никитюк

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Свое фото Леди Ле подписала оригинально: "Потрясающая участница из Хмельницкого".

Стоит отметить, что среди снимков, так же было и фото певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, однако, Леся уточнила, что Виктория в этот раз в конкурсе не участвует.

Пустующее десятое место предприимчивая девушка в шутку предложила занять одной подписчиц, конечно же за небольшую плату.

В качестве приза победительнице телеведущая предложила экскурсию на "Фабрику по выращиванию мужчин".

Стоит отметить, что недавно еще с одной из своих подруг MARUV Леся Никитюк станцевала возле зеркала в одном полотенце под зажигательную музыку.

Напомним, что недавно мы писали о том, что Леся Никитюк прошлась в трендовом образе по улицам родного города.