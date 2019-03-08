"Міс весна": Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

У якості конкурсанток, телеведуча обрала 9 українських знаменитостей
Эпатажная телеведущая тревел-шоу Леся Никитюк, после оригинального поздравления украинок с 8 марта стихами собственного сочинения, решила объявить конкурс красоты среди своих подруг. Подругами Леси, которые приняли участие в конкурсе "Мисс весна", оказались ее коллеги телеведущие, популярные певицы и даже фитнес-тренер.
Леся пронумеровала фото, чтобы подписчикам было легче голосовать за любимицу и опубликовала их в своих stories Instagram.
По мнению Никитюк, в конкурсе должны участвовать:
1. Певица Анна Седокова.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
2. Певица Джамала.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
3. Певица, модель и актриса Даша Астафьева.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
4. Певица и актриса Надя Дорофеева.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
5. Певица TAYANNA.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
6. Телеведущая Валерия Крук.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
7. Фитнес-тренер Анита Луценко.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
8. Телеведущая Маша Ефросинина.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
9. Телеведущая Леся Никитюк
Свое фото Леди Ле подписала оригинально: "Потрясающая участница из Хмельницкого".
Стоит отметить, что среди снимков, так же было и фото певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, однако, Леся уточнила, что Виктория в этот раз в конкурсе не участвует.
Пустующее десятое место предприимчивая девушка в шутку предложила занять одной подписчиц, конечно же за небольшую плату.
В качестве приза победительнице телеведущая предложила экскурсию на "Фабрику по выращиванию мужчин".
Стоит отметить, что недавно еще с одной из своих подруг MARUV Леся Никитюк станцевала возле зеркала в одном полотенце под зажигательную музыку.
Напомним, что недавно мы писали о том, что Леся Никитюк прошлась в трендовом образе по улицам родного города.