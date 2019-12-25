Міс Україна 2019 заговорила про обранця і поділилася секретами ідеальної фігури

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша розповіла, як досягти гаромонії і стати володаркою струнких форм

Міс Україна-2019 Маргарита Паша нещодавно повернулася з Лондона, де брала участь у конкурсі "Міс Світу 2019", який відбувся 14 грудня. Після подїздки на міжнародне змагання дівчина змінила свою думку про конкурси краси, але залишилася вірною собі і своїм принципам. Маргарита з задоволенням ділиться зі своїми читачами в Instagram своїми думками та емоціями. Так, вона вирішила відповісти на запитання шанувальників і розсекретила свої ритуали краси, а також дала поради, як стати впевненішим в собі і досягти внутрішньої гармонії.

Українська красуня веде здоровий спосіб життя, займається спортом і піклується про своє здоров'я і зовнішній вигляд. Своєю стрункою фігурою вона зобов'язана правильному збалансованому харчуванню і способу життя, підтримці водного балансу, відсутності шкідливих звичок і спорту. Також Маргарита закликає любити себе і своє тіло.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

"Скромність прикрашає дівчину ( але у всьому потрібно знати міру, навіть у скромності). Якщо у вас є комплекси, то від них потрібно позбавлятися. Коли "зріла жінка" знає, чого вона хоче, вона сміливо говорить про це (заявляє). В її поведінці відчувається впевненість і розкутість", - поділилася модель своїми спостереженнями.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Також Маргарита розповіла, як вона поповнює енергію і досягає внутрішнього балансу.

"Коли перебуваю наодинці з собою, з природою (я по натурі інтроверт), афірмації, ранній підйом і медитація, музика, дика природа, незабутні світанки, заходи сонця, океан", - перерахувала вона джерела гармонії і натхнення.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Також модель поділилася портретом свого ідеального чоловіка. "Чесний, цілеспрямований, благородний, турботливий, уважний", - назвала вона основні якості потенційного нареченого.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, що Маргарита Паша натякнула на нечесне суддівство на конкурсі "Міс Світу 2019".