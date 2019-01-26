"Міс досконалість": Леся Нікітюк похвалилася засмаглим тілом

Леся Нікітюк на Мальдівах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фанати заздрять райському відпочинку Нікітюк

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк на Мальдівах порадувала фанатів свіжої фотографією, на якій похвалилася засмаглим тілом в купальнику. Фани в захваті від форм ведучої і навіть заочно присудили їй титул Міс досконалість. Фотографія опублікована в Instagram Нікітюк.

У підпису до опублікованого знімку Нікітюк написала: "усім тепла і ласки".

Леся Нікітюк на Мальдівах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники приголомшені зовнішністю телеведучої, тому буквально закидали її компліментами.

"Вже засмагленька!!!", "Дякую, але у нас -12 градусів", "Клас", "Супер", "Лесюня! Ти просто богиня", "Яка ж ти файна мала", "Вау... Клас", "Місдосконалість, краса", "Вау, оце так красуня", — пишуть шанувальники.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила відпочивати на барвисті Мальдіви і встигла порадувати фанів першими пляжними знімками з тропічного курорту.

Раніше Леся Нікітюк позувала в сукні з глибоким декольте, максимально оголивши груди, чим викликала захоплені компліменти шанувальників.

До цього Нікітюк назвала вартість райського відпочинку на Мальдівах, зазначивши, що українцям із середньою зарплатою він не по кишені, адже ціни на курорті більше, ніж високі, зате на острові є чимало розваг, які точно не дозволять нудьгувати відпочиваючим.

Відео: РБК-Україна