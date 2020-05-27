Міс гламур: Лілія Ребрик зачарувала милим фото дворічної доньки Поліни

Телеведуча Лілія Ребрик вирішила зробити робочу перерву і присвятити більше часу своїй сім'ї. Відзначимо, що разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, а також двома дочками Діаною і Поліною провела весь карантин в заміському будинку. Теледіва дуже часто ділилася з шанувальниками фото і відео домашнього архіву на своїй instagram-сторінці. Поки що Київ накриває дощами. І все ж сім'я телеведучої змогла викроїти час на веселе проведення часу.

Ребрик показала, як разом з чоловіком і доньками прокотилася на самокатах. Однак так і не зрозуміло, каталася на самокаті сама Лілія - теледіва виступала в ролі сімейного оператора.

При цьому в центрі уваги - сама молодшенька Поліна, якій у квітні виповнилося рівно два роки. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish. На відео також відображена старша дочка Лілії - Діана. А також чоловік Андрій Дикий, який катається з доньками на перегонки.

Також Лілія окремо опублікувала фото молодшої дочки, яку одягла дуже стильно.

Для сімейної прогулянки Лілія вибрала для Полінки червону утеплену куртку, брюки гірчичного відтінки, рожеві кросівки. А також стильний шолом з анімалістичним принтом.

"Місіс гламур", - жартома підписала фото Ребрик.

Дочка Лілії Ребрик Поліна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик рассказала, чим займеться після карантину. У телеведучої є багато планів на її акторську кар'єру.