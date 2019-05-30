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"Світові моделі нервово курять": Дорофєєва в панчохах викликала ажіотаж у мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.05.2019 - 14:06
"Світові моделі нервово курять": Дорофєєва в панчохах викликала ажіотаж у мережі
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва, як завжди, на стилі!

Надя Дорофєєва продовжує засипати своїх прихильників фото недавньої фотосесії для бренду MOZGI (відзначимо, що це також однойменна група Потапа). При цьому для модного камейна Дорофєєвої підібрали дійсно дуже стильний і ефектний образ.

Так, Дорофєєва позує в білосніжному оверсайз-світшоті з зухвалим принтом. Зверніть увагу, що на зображенні – фото самої Дорофєєвої в чорному купальнику, зі спини. При цьому на знімку Надя чуттєво піднесла пальці до губ.

Але повернемося до образу... Ще одна примітна деталь – колготки і чорні високі панчохи з червоними вставками. З аксесуарів – прозора сумка-шопер і стильні геометричні окуляри з червоною оправою. В макіяжі акцент на губи, а от волосся недбало розлітається по вітру.

Стильна Надя Дорофєєва

&quot;Світові моделі нервово курять&quot;: Дорофєєва в панчохах викликала ажіотаж у мережі

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулась ли я. - оглянулась)" - грайливо підписала свій знімок Дорофєєва.

Шанувальники солістки поп-групи "Время и Стекло" поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новими знімками:

  • "Дивлячись на ці фото, світові моделі стоять і нервово курять в сторонці)) У них є гідна конкурентка!"
  • "Она прошла как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня!"
  • "Дуже стильно!"
  • "Дівчина з обкладинки!"
  • "Як можна бути такою красивою?!"
  • "Така дівчина, красуня!"
  • "Яка ж ти класна!"
  • "Ухх яка! Ці панчохи!"
  • "Класний прикид!"
  • "Фігура – бомба!"
  • "найкрасивіша дівчинка)"
  • "Няшная така)"

Нагадаємо, раніше "неонове" Дорофєєва відірвалася на вечірці в ультракоротких шортах і боді з глибоким декольте.

Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти"

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Новини України певецНадя Дорофеєва
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