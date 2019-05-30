"Світові моделі нервово курять": Дорофєєва в панчохах викликала ажіотаж у мережі

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва, як завжди, на стилі!

Надя Дорофєєва продовжує засипати своїх прихильників фото недавньої фотосесії для бренду MOZGI (відзначимо, що це також однойменна група Потапа). При цьому для модного камейна Дорофєєвої підібрали дійсно дуже стильний і ефектний образ.

Так, Дорофєєва позує в білосніжному оверсайз-світшоті з зухвалим принтом. Зверніть увагу, що на зображенні – фото самої Дорофєєвої в чорному купальнику, зі спини. При цьому на знімку Надя чуттєво піднесла пальці до губ.

Але повернемося до образу... Ще одна примітна деталь – колготки і чорні високі панчохи з червоними вставками. З аксесуарів – прозора сумка-шопер і стильні геометричні окуляри з червоною оправою. В макіяжі акцент на губи, а от волосся недбало розлітається по вітру.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулась ли я. - оглянулась)" - грайливо підписала свій знімок Дорофєєва.

Шанувальники солістки поп-групи "Время и Стекло" поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новими знімками:

"Дивлячись на ці фото, світові моделі стоять і нервово курять в сторонці)) У них є гідна конкурентка!"

"Она прошла как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня!"

"Дуже стильно!"

"Дівчина з обкладинки!"

"Як можна бути такою красивою?!"

"Така дівчина, красуня!"

"Яка ж ти класна!"

"Ухх яка! Ці панчохи!"

"Класний прикид!"

"Фігура – бомба!"

"найкрасивіша дівчинка)"

"Няшная така)"

Нагадаємо, раніше "неонове" Дорофєєва відірвалася на вечірці в ультракоротких шортах і боді з глибоким декольте.

Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти"