За мир! Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У мережі такоз з'явилося відео звернення Полякової

У рамках своїх перших гастролей «Королева Ночі» по США та Канаді, які розпочалися на Різдво, співачка дала аншлагові концерти у Маямі, Нью-Йорку, Торонто та Чикаго. Виступ в останньому, який відбувся у North Shore Center For Performing Arts, став найемоційнішим. Співачка вразила українську діаспору словами про Україну, викликавши сльози на очах у глядачів:

«Боже, яке це велике щастя перелетіти через пів землі і побачити всіх вас. І почути ваші голоси, побачити ваші очі, як ви знаєте і співаєте мої пісні. Я навіть поняття не мала скільки тут є моїх прихильників. Я дуже щаслива, що сьогодні з вами тут зустрілася. Я хотіла вам побажати багато щастя, грошей, багато здоров’я…щоб ми, українці, хотіли жити в своїй країні, щоб в нас там було так добре і нам нікуди не хотілось їхати. А найголовніше, щоб в нашій країні якомога швидше був мир. Дуже вам дякую!», - завершила свій емоційний виступ Полякова.

Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну У рамках своїх перших гастролей «Королева Ночі» по США та Канаді, які розпочалися на Різдво, співачка дала аншлагові концерти у Маямі, Нью-Йорку, Торонто та Чикаго. Виступ в останньому, який відбувся у North Shore Center For Performing Arts, став найемоційнішим. Співачка вразила українську діаспору словами про Україну, викликавши сльози на очах у глядачів: «Боже, яке це велике щастя перелетіти через пів землі і побачити всіх вас. І почути ваші голоси, побачити ваші очі, як ви знаєте і співаєте мої пісні. Я навіть поняття не мала скільки тут є моїх прихильників. Я дуже щаслива, що сьогодні з вами тут зустрілася. Я хотіла вам побажати багато щастя, грошей, багато здоров’я…щоб ми, українці, хотіли жити в своїй країні, щоб в нас там було так добре і нам нікуди не хотілось їхати. А найголовніше, щоб в нашій країні якомога швидше був мир. Дуже вам дякую!», - завершила свій емоційний виступ Полякова. Після закінчення туру містами США та Канади співачка разом із продюсером Михаил Ясинский (Yasinskiy Mike) та сім’ями відправляться у відпуску до Мексики. Опубліковано Оля Полякова Середа, 15 січня 2020 р.

Після закінчення туру містами США та Канади співачка разом із продюсером Михайлом Ясинським та сім’ями відправляться у відпуску до Мексики.

Концерт Олі Полякової в США

Нагадаємо, раніше донька Олі Полякової, Маша розповіла про проблеми зі здоров'ям під час відпочинку в Майамі.