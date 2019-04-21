"Міні-копії тата": MONATIK розчулив мережу фото з синами

Артист показав шанувальникам, як провів вихідні
Популярний український співак і тренер шоу Голос країни 9 Дмитро Монатік, який не так давно відсвяткував 33-й день народження, порадував шанувальників рідкісними сімейними знімками. Артист вважає за краще не виставляти особисте життя напоказ, проте останнім часом все ж став частіше показувати кохану дружину і дітей в мережі.
Так, на своїй сторінці в Instagram MONATIK опублікував два фото з синами. Обличчя дітей не видно, однак малюки одягнені в схожому з татом спортивному стилі - яскраві куртки, джинси та кросівки. У всіх трьох також на головах однакові чорні шапки, що дуже розчулило фанів. Судячи з кадрів, сімейство погуляло в одному з розважальних центрів.
Фото: Монатік з синами (instagram.com/monatik_official)
"Довгоочікувана сімейна субота ... #Мої", - зворушливо підписав публікацію музикант.
Фото: Монатік з синами (instagram.com/monatik_official)
Підписники залишили багато зворушених коментарів, зазначивши стиль діточок і називаючи їх копією зоряного тата.
Дружина Монатіка Ірина Демічева також поділилася милим знімком - на ньому папа і сини стоять біля квіткового прилавка і уважно його вивчають.
Фото: Монатік з синами (instagram.com/irinademicheva)
"Привчає хлопців з дитинства правильно впадати за дівчатами", - прокомменировала задоволена мама.
Нагадаємо, нещодавно MONATIK презентував нову пісню "LOVE IT ритм" і кліп на неї. Ця робота з третього сольного альбому стала наймасштабнішою в кар'єрі музиканта і вже викликала справжній фурор в мережі.
Раніше Monatik зробив зворушливу заяву про свою дружину Ірину.