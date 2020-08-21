В міні-бікіні: 53-річна Сальма Хайєк показала відразу всі принади фігури

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса здивувала своєю сміливістю

Сальма Хайєк – популярна актриса і з деяких пір зірка соцмереж, яка звикла дивувати і надихати своїх посідовувачів сміливими постами. 53-річна знаменитість публікує фото без макіяжу, з сивиною у волоссі, а також у відвертих вбраннях. Так що публіці завжди є чим помилуватися. Особливо шанувальники обожнюють кадри, де Сальма демонструє, що можна залишатися у прекрасній формі в будь-якому віці. Прикладом цього стало і останнє фото на сторінці Хайєк.

Сальма в пляжному образі (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма порадувала шанувальників черговим сміливим фото в бікіні, цього разу демонструючи свою досконалу фігуру повністю. Фотограф зняв спекотну красуню за чашечкою кави, в перервах між купанням в морі і сонячними ваннами. В якості пляжного аутфіта вона вибрала маленьке чорне бікіні з чорними трусиками і бра. З його допомогою артистка продемонструвала пишні груди, тонку талію, а також стрункі ноги.

Зірка практично не змінюється з роками (фото: instagram.com/salmahayek)

Волосся Сальма зібрала у високий пучок, а макіяж не робила, закривши обличчя великими сонцезахисними окулярами. Актриса сидить за столиком в тіні і виглядає спокійною і умиротвореною. «Трохи кави», – написала вона під фото.

«Ти виглядаєш буквально, як королева...», «Ти натхнення», «Це точно, що тобі скоро 54?», «О боже», «Вік – це просто цифри», «Завжди була і залишишся чудовою...», «Абсолютна богиня», «Неймовірно прекрасна», «Чарівна і сексуальна», «О боже, чудова, просто чудова!», – такими компліментами просто засипали зірку... Що ж, вона їх і справді гідна!