Такий милий! Спортивна Катя Осадча зворушила спільною йогою з маленьким сином

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала, як займається йогою з маленьким Іваном

Катя Осадча зовсім нещодавно долучилася до занять йогою, а її подвиг на цей крок чоловік Юрій Горбунов, який вже давно займається цією древньою практикою для гармонізації душевного і тілесного стану. Слідом за батьками "підтягнувся" та їх трирічний син Іван. Так, поклавши прекрасну традицію сімейних йога-сеансів, Катя вирішила продовжити її і під час відпочинку в Туреччині. Вона показала, як освоює з сином ансани на свіжому повітрі.

Ведуча і маленький Іван розмістилися на зеленій галявині прямо на зручному килимку для спортивних занять. Разом з мамою хлопчик прийняв позу лотоса, але, як завжди, сфотографований спиною до камери. Катя ж вибрала для занять білу майку і короткі зручні спортивні шорти. Вона завбачливо зібрала волосся в хвіст і вирішила обійтися без макіяжу.

На другому знімку Катя з сином позують після занять. Малюк тримає в руках свій килимок, акуратно склавши його навпіл.

Катя Осадча з сином Ванею зайнялася йогою під час відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

"Спільна йога - чудова нагода бути разом і одночасно займатися. Спеціальна програма розроблена для батьків і дітей", - розповіла ведуча в підписі під кадром.

Шанувальники Каті відразу ж обсипали її і сина компліментами і поділилися своїм досвідом занять йогою з дітьми.

Супер

Класно займатися на природі!

А як змусити дитину виконувати? У мене починає норм, а потім з мене не злазить в буквальному сенсі

Красуня

Які зайчика

Відмінний варіант спільного проведення часу

Нереальна Красуня Катерина з маленьким Джельтменом! Гарного відпочинку, любимо!

Гармонійна пара

Він такий маленький і милий

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча з сином піднялася на вершину гори Тахтали в Туреччині.