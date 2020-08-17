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Милі і засмаглі: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували романтичним фото

Понеділок 17 серпня 2020 16:33
Милі і засмаглі: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували романтичним фото
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Зіркова пара насолоджується літніми днями і товариством один одного

Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов нещодавно повернулися з Туреччини, де на славу відпочили на морському узбережжі разом з синочком Іваном і сином ведучої Іллею. Подружжя насолоджуються останніми тижнями літа і товариством один одного, не соромлячись демонструвати ніжні почуття на публіку.

Горбунов поділився в мережі романтичним ніжним селфи з коханою дружиною. На знімку Катя запечалена в жовтій сукні з воланами і квітковим принтом, а Юрій - у фіолетовій футболці. Телеведуча зібрала волосся назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Зіркова пара демонструє на камеру красивий золотистий загар і милі посмішки. Осадча зворушливо обіймає чоловіка.

Милі і засмаглі: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували романтичним фото

Катя і Юрій розчулили ніжними почуттями на романтичному фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Гарного всім неділі! Літо продовжується!", – підписав ніжний кадр Горбунов.

Користувачі мережі залишили цій чудовій парі багато теплих відгуків в коментарях.

  • ви такі гарні,позитивні! Будьте щасливі
  • Гарна пара, так тримати
  • Обожнюю вас !!! ЩАСТТЯ ТА КОХАННЯ ВАМ !!!
  • Які ви класні!
  • Як приємно дивитися на закоханих
  • Ви неймовірні
  • Дуже славна пара! Здоров'я Вашій родині, щастя, любові, УДАЧІ!!!!
  • Такі щирі та справжні
  • щирі домашні люблячі)
  • Шикарний захоплення.Катруся браво!
  • Чарівність

Милі і засмаглі: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували романтичним фотоМилі і засмаглі: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували романтичним фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в ефектних штанях з пір'ям підкорила стилем.

Ми також повідомляли, що Катя Осадча з синочком Іваном піднялася на гору Тахтали в Туреччині. Вона показала захоплюючі види околиць.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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