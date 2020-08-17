Милі і засмаглі: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували романтичним фото

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара насолоджується літніми днями і товариством один одного

Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов нещодавно повернулися з Туреччини, де на славу відпочили на морському узбережжі разом з синочком Іваном і сином ведучої Іллею. Подружжя насолоджуються останніми тижнями літа і товариством один одного, не соромлячись демонструвати ніжні почуття на публіку.

Горбунов поділився в мережі романтичним ніжним селфи з коханою дружиною. На знімку Катя запечалена в жовтій сукні з воланами і квітковим принтом, а Юрій - у фіолетовій футболці. Телеведуча зібрала волосся назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Зіркова пара демонструє на камеру красивий золотистий загар і милі посмішки. Осадча зворушливо обіймає чоловіка.

Катя і Юрій розчулили ніжними почуттями на романтичному фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Гарного всім неділі! Літо продовжується!", – підписав ніжний кадр Горбунов.

Користувачі мережі залишили цій чудовій парі багато теплих відгуків в коментарях.

ви такі гарні,позитивні! Будьте щасливі

Гарна пара, так тримати

Обожнюю вас !!! ЩАСТТЯ ТА КОХАННЯ ВАМ !!!

Які ви класні!

Як приємно дивитися на закоханих

Ви неймовірні

Дуже славна пара! Здоров'я Вашій родині, щастя, любові, УДАЧІ!!!!

Такі щирі та справжні

щирі домашні люблячі)

Шикарний захоплення.Катруся браво!

Чарівність

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в ефектних штанях з пір'ям підкорила стилем.

Ми також повідомляли, що Катя Осадча з синочком Іваном піднялася на гору Тахтали в Туреччині. Вона показала захоплюючі види околиць.