Такі милі: Юрій Горбунов зворушив мережу ніжним фото з Катею Осадчою

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Шоумен показав романтичний кадр з коханою дружиною

Катя Осадча та Юрій Горбунов - одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Зіркове подружжя виховує трирічного синочка Івана, багато працюють і намагаються частіше подорожувати - так, під час карантину вони вивчають красу рідного краю. Крім того, вони нерідко працюють разом, і при цьому не соромляться демонструвати ніжні почуття.

Так, Горбунов поділився в Instagram романтичним кадром з коханою дружиною - Катя сидить на мотоциклі, а Юрій ніжно обіймає її за плече, стоячи трохи позаду. За їх спинами - яскравий принт у вигляді дороги.

Для зйомки Осадча вибрала ніжне рожеве плаття з рюшами, а її чоловік - білу сорочку.

Ведучий супроводив публікацію хештегом #літо і #разом.

Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушили милим спільним фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники оцінили яскраве фото і залишили цій прекрасній парі багато зворушених коментарів.

Катя така ніжна у рожевій сукні!

Катюша як квіточка!Така красива!

Скоєно

Ви такі зачаровані ! Дуже гарні !

Щастя і добра

- Гарна пара

Ви класнючі!!!

Бомба-ракєта

Красива і гармонійна пара

Дуже красиві

Юра , і Катя ми вас любимо ви красива талановита пара. Будьте щасливі у своїй родині

Катерина - прямо дівчинка, дівчинка

Гарні люди, гарна пара

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком у Львівській області.