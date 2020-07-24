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Такі милі: Юрій Горбунов зворушив мережу ніжним фото з Катею Осадчою

П'ятниця 24 липня 2020 11:34
Такі милі: Юрій Горбунов зворушив мережу ніжним фото з Катею Осадчою
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Шоумен показав романтичний кадр з коханою дружиною

Катя Осадча та Юрій Горбунов - одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Зіркове подружжя виховує трирічного синочка Івана, багато працюють і намагаються частіше подорожувати - так, під час карантину вони вивчають красу рідного краю. Крім того, вони нерідко працюють разом, і при цьому не соромляться демонструвати ніжні почуття.

Так, Горбунов поділився в Instagram романтичним кадром з коханою дружиною - Катя сидить на мотоциклі, а Юрій ніжно обіймає її за плече, стоячи трохи позаду. За їх спинами - яскравий принт у вигляді дороги.

Для зйомки Осадча вибрала ніжне рожеве плаття з рюшами, а її чоловік - білу сорочку.

Ведучий супроводив публікацію хештегом #літо і #разом.

Такі милі: Юрій Горбунов зворушив мережу ніжним фото з Катею Осадчою

Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушили милим спільним фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники оцінили яскраве фото і залишили цій прекрасній парі багато зворушених коментарів.

  • Катя така ніжна у рожевій сукні!
  • Катюша як квіточка!Така красива!
  • Скоєно
  • Ви такі зачаровані ! Дуже гарні !
  • Щастя і добра
  • - Гарна пара
  • Ви класнючі!!!
  • Бомба-ракєта
  • Красива і гармонійна пара
  • Дуже красиві
  • Юра , і Катя ми вас любимо ви красива талановита пара. Будьте щасливі у своїй родині
  • Катерина - прямо дівчинка, дівчинка
  • Гарні люди, гарна пара

Такі милі: Юрій Горбунов зворушив мережу ніжним фото з Катею Осадчою

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком у Львівській області.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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