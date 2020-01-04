Так мило: Меган Маркл і принц Гаррі допомогли незнайомій парі зробити фото в канадському парку

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Канадська пара розповіла про несподівану зустріч з королівськими особами

Меган Марк і принц Гаррі проводять різдвяні канікули в Канаді, куди вони полетіли разом з 7-місячним сином Арчі. Пара наважилась порушити традицію королівської сім'ї відзначати Новий рік і Різдво разом, бажаючи провести свята в більш вузькому колі і далеко від зайвої суєти. У поїздці подружжя також супроводжує мама Меган Маркл Доріа Редлан, а для відпочинку вони орендували розкішний особняк на березі океану, який належить російському олігарху, ім'я якого не розголошується. Днями під час прогулянки по природному парку Horth Hill Regional Park королівське подружжя допомогло парі місцевих жителів зробити спільне фото. Про несподівану зустріч ті розповіли CTV News.

Асміна Канторович, яка працює на місцевому телебаченні, разом зі своїм хлопцем Іллею Павловичем у перший день року відправилися погуляти на природі. У якийсь момент вони вирішили зробити спільне фото на пам'ять, проте через сильний вітер ніяк не могли впоратися з селфи-палицею. Тоді до них підійшла жінка і запитала, чи хочуть вони, щоб вона їх сфотографувала. Асміна зізналася, що вони відразу не зрозуміли, хто перед ними.

"Це були просто звичайні люди, які гуляють зі своїми собаками. Коли вони запропонували зробити для нас знімок, ми, звичайно, погодилися. І тільки потім, позуючи для фото, я подумала, що дівчина, яка знімає нас, виглядає підозріло знайомою. І тоді я подивилася в бік, де стояв її супутник. І сумніви відпали - це були Меган Маркл і принц Гаррі!" - розповідає дівчина.

Фото: Меган Маркл зробила фото пари в канадському парку (vancouverisland.ctvnews.ca)

Вона додала, що спочатку з усієї компанії впізнала актрису Ебігейл Спенсер, яка знімалася разом з Меган в серіалі "Форс-мажори".

За словами Канторович, коли Меган помітила її здивування на обличчі, то засміялася і зробила ще кілька кадрів, щоб подружжя потім змогли вибрати з них найбільш вдалий. Після чого пари побажали один одному щасливого Нового року і розійшлися.

"Досі не можу повірити, що це було насправді!" - згадує Асміна.

Канторович зазначила, що герцогиня була дуже доброзичливою і приємною, і вони з принцом Гаррі виглядали щасливими.

"Сподіваюся, що вони насолоджуються своїм перебуванням на острові Ванкувер", - сказала жінка.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі подарували 7-місячному сину Арчі подарунок, про який мріють всі діти - басейн, наповнений пластиковими м'ячиками.