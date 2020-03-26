Мила красоточка: Катя Осадча без макіяжу зачарувала затишним домашнім фото

Телеведуча закликала фанів не падати духом на карантині
У зв'язку з карантином, який в Україні продовжили до 24 квітня, всі концерти і шоу перенесли або поставили на паузу, тому що зоряна пара Катя Осадча та Юрій Горбунов також пішли на самоізоляцію вдома разом з маленьким сином. Однак вони намагаються не втрачати гарного настрою і розважити своїх підписників в соцмережах, показуючи, як проходять їхні карантинні будні. В основному подружжя приділяють час трирічному Івану, придумуючи різні ігри і активності з малюком - так, нещодавно вони всі разом весело грали в доктора.
Катя закликає усіх бути відповідальними і не виходити на вулицю без крайньої потреби, а також ділиться ідеями, чим корисним можна зайнятися вдома. Крім того, теледіва показує свої затишні домашні луки. На свіжому знімку в Instagram Осадча відображена в простій білій футболці і штанях з геометричним принтом.
Волосся вона зібрала в хвіст і не стала морочитися з макіяжем. Зірка сидить на табуретці, тримаючи в руках чашку і мило посміхаючись на камеру.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Не падати духом! Залишаємося вдома! Будьте здорові. діліться, що встигаєте зробити вдома за день!" - прокоментувала чарівний кадр Катерина.
Шанувальники не змусили себе просити двічі і почали розповідати, хто чим займається, поки сидить вдома на карантині.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Горбунов та Осадча потішили смішною розвагою з сином.