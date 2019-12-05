Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик вже пропонує загадувати новорічні бажання

З приходом грудня у повітрі витає "дух свята", багато хто всерйоз замислюються про конкретні плани на новий рік і Різдво. Звичайно ж, українські зірки - не винятком. Селебрітіс вже активно знімаються в новорічних концертах, ТВ-шоу і фотосесіях. А також із задоволенням показують шанувальникам бекстейдж фото і відео з цих підготовок. Наприклад, Лілія Ребрик для однієї з таких святкових програм перевтілилася в помічника Санти - ельфа.

Зазначимо, що Ребрик є телеведучою каналу "Україна". Разом з іншими ведучими Лілія приміряла яскравий казковий образ. На своїй сторінці в мережі instagram Ребрик опублікувала цілий фотоальбом, демонструючи новий незвичайний образ, а також позуючи в святковій обстановці.

До речі, у новорічній фотосесії зі своєю зірковою мамою також знялися її дочки - 8-річна Діана і однорічна Поліна.

Лілія Ребрик з доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

“Ну що, час подумати над бажаннями і замовити подарунки. Що б хотіли отримати на Новий рік?#ельф #майстринясріблення #фабрикамрій Діти в захваті) Скоро в “Ранок з Україною” побачите нас в ролі Ельфів", - підписала фотографії Лілія Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Шанувальники Ребри прийшли в захват від її нової фотосесії і також поспішили залишити коментарі:

“Немає слів, щоб сказати, яка Ви приголомшлива. Немає смайликів, щоб показати Вам свою симпатію. Дивлюся щоранку Ранок з Україною, без Вас немає такого заряду енергії на весь день. Спасибки)"

"Супер, дуже гарні"

“Ви класна. А на НГ хочу рюкзак і великий товстенький блокнот"

“Круто. Ви молодці. Всі намагаєтеся для глядачів. Ви класні"

“Клас!!!)) Вже прям настрій новорічне...))"

"Які гарні гномики"

"Донечки у Вас красунечки"

“Лілічка, ві як новорічний позитивчик, весела, яскрава, неймовірна! Супер!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Ребрик в ефектному комбінезоні сіла на шпагат в прямому ефірі! Українська телеведуча не забуває про своє спортивне минуле.