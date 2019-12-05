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Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.12.2019 - 10:56
Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик вже пропонує загадувати новорічні бажання

З приходом грудня у повітрі витає "дух свята", багато хто всерйоз замислюються про конкретні плани на новий рік і Різдво. Звичайно ж, українські зірки - не винятком. Селебрітіс вже активно знімаються в новорічних концертах, ТВ-шоу і фотосесіях. А також із задоволенням показують шанувальникам бекстейдж фото і відео з цих підготовок. Наприклад, Лілія Ребрик для однієї з таких святкових програм перевтілилася в помічника Санти - ельфа.

Зазначимо, що Ребрик є телеведучою каналу "Україна". Разом з іншими ведучими Лілія приміряла яскравий казковий образ. На своїй сторінці в мережі instagram Ребрик опублікувала цілий фотоальбом, демонструючи новий незвичайний образ, а також позуючи в святковій обстановці.

До речі, у новорічній фотосесії зі своєю зірковою мамою також знялися її дочки - 8-річна Діана і однорічна Поліна.

Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією

Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією

Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією

Лілія Ребрик з доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

“Ну що, час подумати над бажаннями і замовити подарунки. Що б хотіли отримати на Новий рік?#ельф #майстринясріблення #фабрикамрій Діти в захваті) Скоро в “Ранок з Україною” побачите нас в ролі Ельфів", - підписала фотографії Лілія Ребрик.

Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Шанувальники Ребри прийшли в захват від її нової фотосесії і також поспішили залишити коментарі:

  • “Немає слів, щоб сказати, яка Ви приголомшлива. Немає смайликів, щоб показати Вам свою симпатію. Дивлюся щоранку Ранок з Україною, без Вас немає такого заряду енергії на весь день. Спасибки)"
  • "Супер, дуже гарні"
  • “Ви класна. А на НГ хочу рюкзак і великий товстенький блокнот"
  • “Круто. Ви молодці. Всі намагаєтеся для глядачів. Ви класні"
  • “Клас!!!)) Вже прям настрій новорічне...))"
  • "Які гарні гномики"
  • "Донечки у Вас красунечки"
  • “Лілічка, ві як новорічний позитивчик, весела, яскрава, неймовірна! Супер!"

Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Ребрик в ефектному комбінезоні сіла на шпагат в прямому ефірі! Українська телеведуча не забуває про своє спортивне минуле.

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