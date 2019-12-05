Крихітки-ельфи: Лілія Ребрик з доньками зачарувала новорічною фотосесією

Ребрик вже пропонує загадувати новорічні бажання
З приходом грудня у повітрі витає "дух свята", багато хто всерйоз замислюються про конкретні плани на новий рік і Різдво. Звичайно ж, українські зірки - не винятком. Селебрітіс вже активно знімаються в новорічних концертах, ТВ-шоу і фотосесіях. А також із задоволенням показують шанувальникам бекстейдж фото і відео з цих підготовок. Наприклад, Лілія Ребрик для однієї з таких святкових програм перевтілилася в помічника Санти - ельфа.
Зазначимо, що Ребрик є телеведучою каналу "Україна". Разом з іншими ведучими Лілія приміряла яскравий казковий образ. На своїй сторінці в мережі instagram Ребрик опублікувала цілий фотоальбом, демонструючи новий незвичайний образ, а також позуючи в святковій обстановці.
До речі, у новорічній фотосесії зі своєю зірковою мамою також знялися її дочки - 8-річна Діана і однорічна Поліна.
Лілія Ребрик з доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
“Ну що, час подумати над бажаннями і замовити подарунки. Що б хотіли отримати на Новий рік?#ельф #майстринясріблення #фабрикамрій Діти в захваті) Скоро в “Ранок з Україною” побачите нас в ролі Ельфів", - підписала фотографії Лілія Ребрик.
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Шанувальники Ребри прийшли в захват від її нової фотосесії і також поспішили залишити коментарі:
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
Нагадаємо, раніше Ребрик в ефектному комбінезоні сіла на шпагат в прямому ефірі! Українська телеведуча не забуває про своє спортивне минуле.