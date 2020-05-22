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Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.05.2020 - 19:31
Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки
Вікторія Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дівчинка підкорила мережу

Вікторія Бекхем показала нові фото 8-річної доньки Харпер Севен. Дівчинка позує на гойдалці, на тлі зеленої галявини. Одягнена вона по-літньому: у футболці я яскравим райдужним принтом і рваних джинсах. Малятко широко посміхається і виглядає щасливою і безтурботною. «Харпер показує свою вдячність за наші #nhsheroes в її улюбленій футболці #nhsrainbow. Ми вдячні в цей четвер, як завжди», – написала знаменита мама.

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної донькиХарпер Севен обожнює фотографуватися (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Фанати Вікторії та її родини просто засипали зірку приємними коментарями. Вони почали милуватися, як помітно виросла дівчинка. А також захоплюватися, якою гарною вона стала.

  • Симпатична
  • Ти виглядаєш, як стиглий персик
  • Малятко
  • Бог благословив вашу родину
  • Вона так виросла
  • Прекрасна
  • Що за гарна дівчинка!
  • Красуня
  • Така красива
  • Чудова дівчинка. Я люблю її і люблю вашу прекрасну сім'ю
  • Така мила
  • Батькова і материна красуня

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної донькиЩо за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної доньки

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Харпер Севен – молодша дитина Вікторії і Девіда і справжня улюблениця сім'ї. Як зіркові батьки, так і старші брати просто обожнюють дитину, намагаючись опікувати і її балувати. На минулий день народження дівчинки Девід опублікував зворушливий пост, в якому жартома попросив Харпер не рости так швидко.

Що за красуня! Вікторія Бекхем захопила красою 8-річної донькиХарпер за читанням (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дівчинка відрізняється веселою вдачею і доброзичливістю. Вона радує сім'ю своїми успіхами в школі і намагається навіть на карантині приділяти заняттям багато часу. До речі, нещодавно Вікторія розчулила мережу кадром, де Харпер під час домашніх занять одягнена в шкільну форму. На думку фоловерів, це говорить про старанність дівчинки, яка могла б одягти вдома речі і більш комфортні. Одне з головних хобі Харпер Севен – читання. Вікторія часто публікує фото дівчинки з книжкою в руках. Також дівчинка обожнює відвідувати мамині покази і часто проводить час в студіях, де проходять зйомки Бекхем.

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Автор: Міла Іванова

Теги Новини України Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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