Хто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімком

Джіджі Хадід останнім часом вся в роботі. Дівчина стала обличчям новинки від Michael Kors – парфуму Wonderlust. Зйомки проходили на острові, так що вийшли дуже яскравими. Завдяки молодості і красі Джіджі, а також роботі професіоналів вдалося створити барвисту картинку райського відпочинку, а прозора вода, сонце та пляж розставили усі потрібні акценти.

Джіджі на зйомках нової рекламної кампанії (фото: instagram.com/michaelkors)

Судячи по постам і сторіз, дівчина насолодилася процесом і відмінно повеселилася. Результат перевершив всі очікування – кампанія вийшла неймовірно стильною і життєрадісною! Пару тижнів тому бренд влаштував офіційну прем'єру аромату в Лос-Анджелесі, на якій старша Хадід постала у всій красі.

Рожевий – головний відтінок кампанії (фото: instagram.com/michael kors)

Але схоже, робота, навіть на такій приємній локації, не здатна замінити повноцінного відпочинку. Кілька годин тому Джіджі натякнула, що збирається у справжню відпустку. Причому зробила це дуже оригінально. Дівчина опублікувала своє дитяче фото, на якому позує, судячи з усього, з батьком. Маля стоїть на кріслі, спираючись руками об стіл, а тато стоїть поруч. Копиця золотого волосся, пухкі щічки і губи... Фото продемонструвало, що і в дитинстві Джіджі виглядала не менш чарівною, а судячи по загару, який підкреслив білий наряд, дівчинка була на якомусь курорті. Фото вона підписала красномовно: "До відпустки готова".

Джіджі в дитинстві (фото: instagram.com/gigihadid)

Численні фолловери зірки засипали її коментарями, захоплюючись тим, якою вона була красунечкою. Не обійшлося і без коментарів від родичів. Так, мама Джіджі – 55-річна теледіва Іоланда Хадід – поставила під фото своєї улюбленої доньки кілька виразних емодзі.

Модель полюбляє показувати архівні фото (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, Джіджі дуже любить показувати фото з особистого архіву. Не так давно він опублікувала цілу серію кадрів, де позує з мамою, бабусею і молодшою сестрою Белою Хадід. Перша з них була також дитячою. Настільки зворушливий пост вона підготувала до дня народження улюбленої бабусі по материнській лінії. Його вона супроводила довгим підписом зі словами подяки.