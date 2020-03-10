У микротопе і ланцюгах: Настя Каменських завела мережу зухвалим образом

Співачка показала черговий сміливий модний експеримент
Настя Каменських обожнює експерименти з образами і одягом. Співачка – завзятий шопоголік, тому в її гардеробі є багато луків на всі випадки життя. Для сцени, фотосетыв і кліпів артистка вибирає ефектні і відверті аутфыти, які провокують публіку на бурхливе обговорення і дозволяють розглянути в деталях достоїнства фігури Насті. На свіжих фото вона показала екстравагантний образ, в якому поєднуються шкіра, ланцюги і навіть спортивні штани.
Чорний короткий топ, спортивні штани з високою посадкою на резинці і центральний елемент образу, оригінальна куртка-бомбер з ланцюгами, шнурівкою на відкритій спині і шкіряними вставками зробили образ зірки виразно гарячим і ексцентричним. Але Насті такі провокаційні експерименти в задоволення, адже шанувальники тут же кинулися обговорювати лук своєї улюблениці.
Настя зробила природний макіяж з ефектом шкіри без мейкапу, а також виділила виразні очі і густо нафарбувала вії.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
У підпису артистка зізналася, що буквально одержима модою. "Addicted to fashion. Напишіть, яка фотка вам подобається більше: 1, 2 або 3?" - залишила вона вибір фанам. Звичайно, завдання перед шанувальниками встало не з легких.
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Раніше Потап похвалився красунею-дружиною Настею Каменських на проекті Голос країни 10.