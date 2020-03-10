У микротопе і ланцюгах: Настя Каменських завела мережу зухвалим образом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала черговий сміливий модний експеримент

Настя Каменських обожнює експерименти з образами і одягом. Співачка – завзятий шопоголік, тому в її гардеробі є багато луків на всі випадки життя. Для сцени, фотосетыв і кліпів артистка вибирає ефектні і відверті аутфыти, які провокують публіку на бурхливе обговорення і дозволяють розглянути в деталях достоїнства фігури Насті. На свіжих фото вона показала екстравагантний образ, в якому поєднуються шкіра, ланцюги і навіть спортивні штани.

Чорний короткий топ, спортивні штани з високою посадкою на резинці і центральний елемент образу, оригінальна куртка-бомбер з ланцюгами, шнурівкою на відкритій спині і шкіряними вставками зробили образ зірки виразно гарячим і ексцентричним. Але Насті такі провокаційні експерименти в задоволення, адже шанувальники тут же кинулися обговорювати лук своєї улюблениці.

Настя зробила природний макіяж з ефектом шкіри без мейкапу, а також виділила виразні очі і густо нафарбувала вії.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У підпису артистка зізналася, що буквально одержима модою. "Addicted to fashion. Напишіть, яка фотка вам подобається більше: 1, 2 або 3?" - залишила вона вибір фанам. Звичайно, завдання перед шанувальниками встало не з легких.

Ти просто прекрасна

Красуня

Коли подобається людина, то не вибрати. Для мене всі найкращі

Симпатична розбишака

Останнім часом ти розквітла, Настюха. Радий за тебе

Чудова

Дуже красива

Скріншот коментарів

Раніше Потап похвалився красунею-дружиною Настею Каменських на проекті Голос країни 10.