У мікротопі і пір'ї: Надя Дорофєєва поділилася своїм "постільною настроєм"

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала типові "карантинні" образи дівчат

Надя Дорофєєва під час карантину стала набагато ближче до своїх шанувальників, адже у неї з'явився час на спілкування в соцмережах. Співачка із задоволенням проводить прямі ефірі, записує влоги і влаштовує б'юті-батли з колегами, наприклад, з Вірою Брежнєвою, або відверто говорить про особисте з Настею Івлеєвой. Вона регулярно поповнює вміст в Instagram і вміє утримувати живий інтерес своєї улюбленої аудиторії. Так, Надя показала різні настрої і типажі дівчат на карантині, чим потішила шанувальників.

Надя записала відео, в якому приміряла на себе відразу кілька образів: спляча, фітнес-гуру, книголюб і б'юті блогер. Варто зазначити, що "дійство" ролика відбувається в ліжку і співачка переодягається для кожної з ролей: домашня піжама пудрового відтінку, помаранчевий мікротоп, затишний светр і окуляри та топ з пір'я марабу.

"Хто ти на карантині?" - задала вона питання у відео. Шанувальники співачки поспішили визначити свій типаж і візазначили, що вона забула тих, хто постійно щось їсть. Без компліментів фани артистку теж не залишили.

Дика левиця: Надя Дорофєєва в одному халаті засвітила стрункі ніжки на пікантних фото

Найкрасивіша

Красуня

Спляча красуня

Аааааа, як класно

Така красива

Відео просто топ

Вау, Надя! Красві речі

Клас

Ну ти вигадниця!

Скріншот коментарів

У "сторіс" Надя поділилася кількома домашніми кадрами. На одному з них вона красується в облягаючому білому платті міді зі значним декольте. На іншому – позує біля плити в бордовому худі і готує апетитне рагу.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва поскаржилася на різку зміну настрою на карантині.